ماتيس : ترامب أمر بتصعيد عملياتنا ضد ” داعش “

قال وزير الدفاع الأمريكي جيمس ماتيس، مساء اليوم الجمعة، إن الرئيس دونالد ترامب أصدر أمراً بتصعيد العمليات العسكرية ضد تنظيم “داعش” الإرهابي، مشيراً أنه تم استعادة 55% من الأراضي التي سيطر عليها تنظيم.

جاء ذلك في تصريحات له بمؤتمر صحفي عقده بمقر وزارة الدفاع “البنتاغون” بولاية فرجينيا، بحضور رئيس هيئة الأركان جوزيف دانفورد، ومبعوث الرئيس في التحالف الدولي لمكافحة “داعش”، بريت ماك جارك.

وأضاف الوزير الأمريكي، إن “قرار ترامب جاء عقب إطلاعه على تقرير حول تطورات المعركة ضد الجماعات الإرهابية، قدمه البنتاغون في وقت سابق”.

ولفت إلى أن “التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة ضد داعش، نجح في تحرير 4 ملايين شخص من قبضة التنظيمات الإرهابية في العراق وسوريا، واسترد 55% من الأراضي التي سيطر عليها تنظيم داعش (منذ العام 2014)”.

واعتبر ماتيس أن “داعش بات يتقهقر، إلا أنه ما زال يمثل تهديدًا”.

وفي السياق، لفت إلى أن الولايات المتحدة “لم تغير من قواعد العمليات، لاسيما فيما يتعلق بالتزامها بعدم وقوع خسائر في صفوف المدنيين عند محاربة تنظيم داعش في سوريا”.

وأردف قائلًا “لم يحدث أي تغيير في جهودنا المستمرة لتجنب وقوع إصابات بين المدنيين الأبرياء، رغم احتياجنا للوصول إلى المناطق المأهولة بالسكان للقضاء على التنظيم بشكل نهائي”. (ANADOLU)

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