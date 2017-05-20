صحفي كاتالوني يزعم اتفاق برشلونة مع المدرب فالفيردي

زعم صحفي كاتالوني أنّ نادي #برشلونة قد وجد المدرب الذي سيخلف المدير الفني الحالي للفريق، #لويس_أنريكي عند نهاية الموسم الحالي، موضحاً أنّ النادي قد اتفق مبدئيا مع الإسباني #إرنستو_فالفيردي، مدرب أثلتيك بيلباو.

ونقلت صحيفة “آس” الإسبانية عن الصحفي أوليفر جولدستين، قوله إن الطرفين، أي نادي برشلونة والمدرب فالفيردي قد وضعا بندًا في الاتفاق، ينص على أن لكل منهما الحق في إلغاء التعاقد قبل 31 مايو الجاري على أقصى تقدير.

ووفقًا لجولدستين، فإن برشلونة اتفق مع فالفيردي منذ عدة أسابيع، ما دعى الأخير لعدم دراسة عرضي ناديي فالنسيا وإشبيلية بحسب ما نقلت صحيفة إيلاف ، كما رفض أيضًاً عروضاً من بعض أندية الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم.

يُشار أنّ لويس انريكي، كان قد أعلن، في شهر مارس الماضي، أنّه قرر الرحيل عن برشلونة عند نهاية الموسم الجاري، مرجعاً السبب لحاجته الماسة للراحة النفسية.

عكس السير