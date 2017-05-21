برشلونة يكرم لويس إنريكي في ” كامب نو “

قبل انطلاق مباراة الجولة الأخيرة من الدوري الإسباني ضد إيبار، سيكرم #برشلونة مدربه الإسباني #لويس_إنريكي، الذي تولى مهمة قيادة الفريق على مدى ثلاثة مواسم.

وقاد إنريكي برشلونة للتويج بـ 8 القاب، ومازالت أمامه إمكانية رفع الحصيلة إلى عشرة ألقاب، إذ مازال “البلوغرانا” يملك فرصة التتويج بالدوري الإسباني وكأس الملك، وفق ما اوردت شبكة ” 24 ” الإماراتية، ويحتفي نادي برشلونة اليوم الأحد في كامب نو بالمدرب لويس إنريكي، الذي سيترك تدريب الفريق عند انتهاء موسمه الثالث على رأس “البلوغرانا”.

وتحت قيادة إنريكي، توج برشلونة بلقب الليغا وكأس الملك في مناسبتين، إلى جانب لقب دوري أبطال أوروبا مرة واحدة، وكأس السوبر الأوروبي وكأس السوبر الإسباني وكأس العالم للأندية.

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