بريطانيا تشهد ” زفاف العام ” لشقيقة كيت ميدلتون

شهدت المملكة البريطانية، امس السبت، ما وصف بأنه “حفل زفاف أسطوري”، حيث تزوجت بيبا ميدلتون، البالغة من العمر 33 عاما – شقيقة دوقة كامبريدج البريطانية، كاثرين – من رجل الأعمال، جيمس ماثيوز، والتي أقيم حفل زفافها فى كنيسة القديس مارك، في أنجلفيلد، غرب لندن، وذلك على عكس شقيقتها، التي تزوجت في دير وستمنستر، في لندن.

ووصلت “بيبا ميدلتون”، إلى ساحة كنيسة القديس مارك، حيث يقام حفل زفافها، في سيارة مكشوفة، وبرفقتها والدها مايكل ميدلتون، الذي رافقها حتى الساحة الداخلية للكنيسة، لبدء مراسم الزواج.

ولاقى حفل الزفاف اهتمامًا كبيرًا من قبل وسائل الإعلام البريطانية، الذى نظم حفل زفاف، بيبا ميدلتون، وجيمس ماثيور، بحضور بعض أفراد العائلة المالكة البريطانية، وعدد كبير من مشاهير السياسة والفن والرياضة، وكان من أبرز حضور حفل الزفاف، الأميرين ويليام، وهاري، ونجم التنس السويسري، روجيه فيدرير، وزوجته ميركا، و”دونا إير”، والأميرة يوجيني أوف يورك.

ويعتقد أن حضور حفل الزفاف فى كنيسة القديس مارك، وصل عددهم إلى 100 شخص، من بينهم أفراد أسرتي العروسين، وهم كيت ميدلتون، شقيقة العروس، ومايكل ميدلتون، والد العروس، وكارول ميدلتون، والدته العروس، وجيمس ميدلتون، شقيق العروس، وجاري جولدسميث، عم العروس، وكذلك سبنسر ماتوس، شقيق العريس بحسب ما اوردت صحيفة اليوم السابع المصرية، فيما لعب الأمير جورج، وعمره “3 سنوات” – وهو الثالث في خط العرش بعد الجد تشارلز، والأب وليام – دور البطولة، مع شقيقته الأصغر، الأميرة شارلوت – وعمرها عامين فقط – اللذان كانا وصيفان للعروس.

واللافت للنظر خلال الحفل، أن “كيت ميدلتون”، كسرت ما وصف بالتقاليد الملكية، حيث سعت طوال الحفل للتواري عن أعين الكاميرات والأنظار، حتى لا تخطف الأضواء من شقيقتها في حفل زفافها.

فيما، ظهرت، “دوقة كامبريدج”، في صورة، وهي تلعب دور الوصيفة لشقيقتها الصغرى، وتُعدل وضع فستان “بيبا”، قبل دخولها إلى ساحة الكنيسة لبدء مراسم الزواج الرسمية.

وفي ذات الصدد، أعد سرادق زجاجي ضخم، في حديقة عائلة ميدلتون، في قرية باكلبوري، بمقاطعة باركشير، الذي أعد خصيصًا لحفل استقبال العروسين، ويذكر أنه نقل إلى حديقة منزل العائلة من بلجيكا، ويعتقد أن قيمته تبلغ حوالي 100 ألف جنيه استرليني.

عكس السير