برشلونة يكشف عن اسم مدربه الجديد في الـ 29 من الشهر الجاري

كشف رئيس نادي #برشلونة الإسباني، #جوسيب_ماريا_بارتوميو، عن موعد إعلان اسم المدير الفني للجديد لقيادة الفريق في الموسم المقبل.

وأكدت صحيفة آس الإسبانية، أن النادي سيعلن عن مدرب برشلونة الجديد يوم 29 مايو (أيار)، عقب اختيار إنريكي الرحيل عن الفريق.

واضاف بارتوميو وفق ما اوردت شبكة “24” الإماراتية : “يجب أن نهنئ الآن بطل الدوري ريال مدريد، سوف نحضر لنهائي كأس ملك إسبانيا في محاولة للفوز بها لإسعاد الجماهير”.

واختتم بارتوميو تصريحاته قائلاً: “الليغا انتهت، كانت صعبة للغاية علينا الآن التفكير في الموسم المقبل”.

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