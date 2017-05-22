هلال هلال : مستعدون لدعم التيارات القومية التي تحارب الرجعية .. و سوريا هي الصخرة التي دمرت مشروع الإخوان المسلمين

قال هلال الهلال الأمين القطري المساعد لحزب البعث، إن نظامه “على استعداد لتقديم الدعم لكل التيارات التي أثبتت قوميتها وانتماءها العربي كي تتمكن من تحقيق أهدافها في الوحدة ومحاربة القوى الرجعية”.

وأشار هلال خلال لقائه وفد حركة الناصريين المستقلين في لبنان “المرابطون” إلى أن “سورية وبالرغم من الحرب التي تتعرض لها لم تتخل عن قضيتها المحورية وهي عروبة فلسطين والقدس”، وقال: “إن سورية كانت الصخرة التي دمرت مشروع الإخوان المسلمين لأن الشعب السوري يدرك تماما كذبهم وخداعهم والشعب المصري كذلك تمكن من تعريتهم لذلك كانت هناك سرعة قياسية في سقوطهم”.

ووصف هلال، بحسب ما نقل عنه إعلام النظام الرسمي، “تصدر الرئيس الأميركي وعائلته قمة الدول الإسلامية بالمسرحية الهزلية التي تمثل على حساب دماء الملايين من الشهداء العرب الذين قدموا أرواحهم كي يحافظوا على عروبتهم وكرامتهم التي هدرها بعض الحكام من خلال هذه التصرفات”.

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