تركيا : بلدية إسطنبول تهدم الملهى الليلي الذي هاجمته ” داعش ” ليلة رأس السنة ( صور )

هدمت بلدية #إسطنبول الكبرى امس الإثنين مبنى ملهى “رينا” الليلي الذي شهد هجوماً دامياً نفذه تنظيم #داعش ليلة رأس سنة 2017، وخلف 39 قتيلاً ومئات الجرحى من جنسيات مختلفة.

وقالت البلدية في بيان نشرته الصحافة المحلية، إنها اتخذت قرار هدم الملهى الواقع في منطقة أورطاكوي؛ لمخالفة مرافقه للقوانين والتشريعات المتبعة في المدينة، من دون إيضاح طبيعة تلك المخالفات.

وفوجئ العاملون في الملهى بوصول معدات الهدم التابعة لبلدية إسطنبول إلى المكان، حيث لم تسمح لهم طواقم البلدية بالاقتراب من المكان أو دخوله على مدار نحو 45 دقيقة استغرقتها عملية الهدم.

وتأتي هذه الخطوة بعدما أكدت وسائل إعلام تركية وجود خلافات حادة بين مالك الملهى الحالي ورجل أعمال تركي آخر حول ملكية المكان وفق ما اوردت هافينغتون بوست عربي، حيث سبق أن رفع الأخير دعوى ضد إدارة الملهى طالبهم فيها بإخلائه قبل الهجوم الإرهابي العنيف الذي تعرض له.

ويعد الملهى واحداً من أشهر الأماكن في مدينة إسطنبول، حيث زاره العديد من مشاهير تركيا والعالم خلال السنوات الأخيرة؛ ما كان يدفع السياح للتوجه إليه.

وفيما له علاقة بالهجوم، كانت السلطات التركية قد تمكنت من إلقاء القبض على منفذه بعد أسابيع من البحث المتواصل.

وكان قد أثار الكثير من الجدل، حيث تمكن من تجاوز كل النقاط الأمنية والهروب ليلة رأس السنة بعد تنفيذه الهجوم.

واعترف عبد القادر شاريبوف، وهم اسم المنفذ، بوقوفه وراء الهجوم، قائلاً إنه “لا يأبه بالعقاب، حتى وإن وصل للإعدام”، لكن محكمة تركية أمرت بالسجن المؤبد بحقه، مع الأشغال الشاقة.

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