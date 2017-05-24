أمريكا تقتل أكبر عدد من المدنيين في سوريا خلال شهر منذ بدء ” التحالف ” لضرباته الجوية

سقط أكبر عدد من القتلى المدنيين خلال شهر في سوريا بنيران التحالف الدولي الأمريكي منذ بدء ضرباته الجوية في البلاد منذ أيلول/ سبتمبر 2014، حسبما افاد المرصد السوري لحقوق الانسان الثلاثاء.

وذكر المرصد انه وثق خلال الشهر الممتد من 23 نيسان/ أبريل الماضي وحتى 23 أيار/ مايو، مقتل 355 شخصاً هم 225 مدنيا بينهم 44 طفلاً و36 امرأة، “في اعلى حصيلة بين المدنيين جراء غارات التحالف الدولي وضرباته الصاروخية منذ بدء ضرباته في ايلول/ سبتمبر 2014″.

وقتل خلال هذه الضربات ايضا، بحسب المرصد، “122 عنصرا من تنظيم (الدولة الإسلامية) وثمانية عناصر من المسلحين الموالين للنظام معظمهم من جنسيات غير سورية”.

وأضاف المرصد ان عدد القتلى منذ 23 أيلول/ سبتمبر 2014 ولغاية اليوم “ارتفع إلى 7986 شخصاً قتلوا “جراء غارات التحالف الدولي وضرباته الصاروخية”، مشيرا إلى أن بينهم 1481 مدنياً سوريا.

وأسفرت الضربات المكثفة كذلك “عن إصابة المئات بجروح متفاوتة الخطورة، وبعضهم تعرض لإعاقات دائمة وبتر أطراف، مع تدمير مبانٍ وممتلكات لمواطنين ومرافق عامة”.(AFP)

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