” هجوم مانشستر ” كاد يدمر حياة بيب غوارديولا

كاد تنظيم #داعش الإرهابي أن يدمر حياة #بيب_غوارديولا، المدرب الإسباني لفريق #مانشستر_سيتي الإنكليزي، في الاعتداء الذي استهدف قاعة للاحتفالات في مدينة مانشستر الإنكليزية وأسفر عن مقتل 22 شخصا وإصابة العشرات ليل الاثنين الماضي.

وكانت زوجة غوارديولا كريستينا سيرا وابنتاه ماريا وفاليريا في قاعة الحفلات التي تعرضت للهجوم الذي تبناه داعش، لكنهم لم يصابوا بأذى حسب ما نقلت قناة سكاي نيوز عن صحيفة “ماركا” الإسبانية.

ويعد الهجوم الأكثر دموية في بريطانيا منذ 7 يوليو 2005 حين فجر أربعة انتحاريين أنفسهم في مترو لندن في ساعة الازدحام ما أدى إلى مقتل 52 شخصا وإصابة 700 بجروح.

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