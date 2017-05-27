لويس أنريكي لا يستبعد العودة لتدريب برشلونة

رفض مدرب #برشلونة الإسباني، #لويس_انريكي، أن يحسم في ما إذا كان سيعود يوما إلى تدريب النادي الكاتالوني يوما، علما أنه يختتم مسيرة من ثلاث سنوات معه اليوم السبت، بالمباراة النهائية لمسابقة كأس ملك اسبانيا أمام الافيس.

وأوضح إنريكي، 47 عاما، في المؤتمر الصحافي الخاص بالمباراة النهائية لكأس الملك “تعلمت شيئا في هذه الحياة وهو عدم قول لا أبدا”.

وأورد “برشلونة بيتي، وهو النادي الذي أعطاني الثقة لاعبا ثم مدربا. لذلك لم القول إني قد لا أتولى تدريبه من جديد. لا زلت شابا وكل شيء لا يزال متوفرا امامي. من يدري ربما تسنح الفرصة من جديد يوما، وستمضي بضع سنوات قبل أن يحين ذلك”.

وكان إنريكي الذي تولى تدريب برشلونة في 2014، أكد في مارس عدم تجديد عقده الذي ينتهي هذا الصيف، بعد ثلاثة أعوام جيدة ولكنه أمضاها بشكل مرهق في دفة القيادة وفق ما اوردت قناة سكاي نيوز، ويطمح إنريكي إلى إحراز لقبه الثالث في مسابقة كأس الملك، والتاسع من 13 ممكنا مع برشلونة.

وختم ممازحا رجال الإعلام الذين حضروا المؤتمر الصحافي “ربما أعود في 10 يوليو (بداية التحضير للدوري الإسباني) لأحقق المفاجأة للبعض منكم”.

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