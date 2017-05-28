السعودية : شاب ينهي معاناة طفلة لا يعرفها و يتبرع لها بكليته في لفتة إنسانية رائعة ( فيديو )

أنهى شاب سعودي معاناة طفلة تعاني من مرض الفشل الكلوي، بالتبرع لها بإحدى كليتيه، لتتمكن من العيش بصورة طبيعية بعد معاناة مع المرض استمرت لسنوات.

وأعرب ابراهيم صغير العنزي، بعد نجاح العملية، عن سعادته بإنهاء معاناة نفس بشرية، عانت كثيراً جراء غسيل الكلى، خاصة أن الطفلة رتيم ما زالت في بداية مشوار حياتها.

وكان مغردون أطلقوا وسماً تحت اسم #الطفلة_رتيم_العتيبي_محتاجة_لمتبرع ، فما كان من الشاب إبراهيم إلا أن تقدم للتبرع بكليته.

وبعد إجراء الفحوص اللازمة والتأكد من المطابقة، أجريت، الثلاثاء الماضي، عملية نقل الكلية بمستشفى الملك فيصل التخصصي في #الرياض بنجاح تام.

وبادر مغردون سعوديون عبر “تويتر” إلى شكر العنزي على موقفه الإنساني وإنقاذ نفس عبر التبرع لها بكليته.

وذكر عدد منهم أن المجتمع السعودي يشهد العديد من الحالات المماثلة، حيث يتجاوب متطوعون ومتبرعون مع حالات إنسانية طرحت على الإنترنت، لا يعرفونهم شخصياً. (alarabiya)

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