كم مدنياً قتلت أمريكا في سوريا و العراق منذ بدء حربها على ” داعش ” ؟

قالت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية، إن 3100 مدني على الأقل لقوا مصرعهم إثر الغارات الجوية الأمريكية على العراق وسوريا، منذ بدء الحرب على تنظيم “داعش” صيف 2014.

وأشارت الصحيفة، إلى أن “الجيش الأمريكي يعطي تقديرات منخفضة جدًا حينما يقول إن غاراته أسفرت عن مقتل 352 مدني فقط”.

إلا أن منظمة “ايروورز” غير الحكومية التي تتخذ من لندن مركزا وتجمع المعلومات المنشورة حول عدد الضحايا المدنيين، تقول إن “عدد القتلى المدنيين هو ثمانية أضعاف ما تؤكده الولايات المتحدة”، بحسب الصحيفة الأمريكية.

ووفقًا لأرقام “إيروورز”، فإن حصيلة الضحايا من المدنيين الذين قتلوا خلال الربع الأول من العام 2017، ارتفعت بنسبة كبيرة مقارنة بالفترات السابقة.

وأوضحت الصحيفة، أن “العمليات العسكرية للسيطرة على معاقل داعش كالموصل والرقة، لعبت دورًا هامًا في ارتفاع عدد القتلى”.

ولفتت إلى أن “القادة العسكريين حصلوا على حرية أكبر فى اتخاذ قرارات بشأن الغارات الجوية (على سوريا والعراق) فى الأيام الأخيرة من إدارة الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما، وهو اتجاه تعزز هذا العام تحت إدارة الرئيس دونالد ترامب”. (ANADOLU)

عكس السير