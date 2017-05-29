حلب : سيارة و 20 مليون ليرة لعناصر ” الجيش العربي السوري ” مقابل إطلاق سراح عائلة احتجزت على طريق خناصر !

أطلق عناصر من ميليشيات بشار الأسد، سراح عائلة حلبية، بعد أكثر من عشرين يوماً، إثر حصولهم على فدية قيمتها عشرة ملايين ليرة سورية، تشمل العائلة دون سيارتها التي كانت تستقلها.

وقالت وسائل إعلام موالية، إن العائلة كانت في طريق عودتها من مدينة دمشق، حيث يتلقى ابنها المصاب بالسرطان علاجه، إلى مدينة حلب، حيث تمت عملية الخطف على طريق خناصر.

وتم اقتياد العائلة إلى غرفة مغطاة بالصفيح في المنطقة الصحراوية، على الرغم من الوضع الصحي الصعب لابنها الذي يتلقى جرعات علاجية لمرضه.

ووفق المصادر الموالية، فإن السيارة التي كانت تقل الأب والأم والطفل والسائق “تعرضت للاختطاف في المنطقة الواقعة بين الشيخ هلال وسلمية، حيث قامت سيارة نوع جيب، تابعة لما يطلق عليهم اسم اللجان الشعبية باللحاق بالعائلة وإيقاف سيارتهم بحجة أن الحاجز السابق يريدهم”.

ويلصق الموالون تهم الاختطاف والتشبيح باللجان الشعبية، في محاولة منهم لتبييض صورة الميليشيات المحلية التي يطلقون عليها اسم “الجيش العربي السوري”.

واستمرت المفاوضات بين الخاطفين وذوي العائلة مدة عشرين يوماً، انتهت بإطلاق سراحها مقابل عشرة ملايين ليرة سورية، لا تشمل سيارتهم، حيث طالب الخاطفون مقابلها مبلغ مليوني ليرة.

ولا يمكن إحصاء عدد دقيق للحواجز التي تتبع لمختلفت الميليشيات النظامية، تنتشر على الطرقات الأساسية والفرعية أيضاً في تلك المنطقة، وتمارس السرقة والخطف والابتزاز، بمباركة من “القيادة”.

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