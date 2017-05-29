رسمياً .. برشلونة يعلن تعيين إرنستو فالفيردي مدرباً خلفاً لإنريكي

أنهى #برشلونة الجدل أخيراً بشأن مدربه الجديد بعدما أعلن عن تعيين #إرنستو_فالفيردي كمدرب للنادي الكاتالوني اليوم الإثنين.

وظهر جوسيب ماريا بارتوميو رئيس نادي برشلونة الإسباني في مؤتمر صحافي ليؤكد أن فالفيردي سيتولى مسؤولية الجهاز الفني خلفاً للويس إنريكي الذي ترك منصبه في نهاية الموسم، بعد ثلاثة أعوام أمضاها مع النادي الكاتالوني، أحرز خلالها تسعة ألقاب.

وأبدى بارتوميو في مؤتمره الصحفي رضاه عن الموسم الحالي لنادي برشلونة بالرغم من احتلال المركز الثاني في الدوري الإسباني والخروج من ربع نهائي دوري أبطال أوروبا والاكتفاء بلقب كأس إسبانيا.

وتوقعت التقارير الصحافية الإسبانية على نطاق واسع أن يكون فالفيردي (53 عاماً) المدرب السابق لنادي أتلتيك بلباو، بديل إنريكي في برشلونة.

وكان بلباو أعلن في وقت سابق هذا الشهر، أنّ فالفيردي أبلغه عزمه مغادرة النادي مع نهاية الموسم، بعد إشرافه عليه لأربعة مواسم.

ولم يحقق فالفيردي لاعب برشلونة السابق (1988 -1990) إنجازات كبيرة على المستوى التدريبي حاله كحال إنريكي قبل أن يستلم قيادة برشلونة.

ودرب فالفيردي كل من أتلتيك بلباو وإسبانيول وأولمبياكوس اليوناني وفياريال وفالنسيا، وفق ما اوردت قناة beIN SPORTS، واقتصرت حصيلة فالفيردي خلال مسيرته التدريبية في إسبانيا على لقب السوبر الإسباني في 2015.

وكان اسم فالفيردي بات أقرب إلى تدريب برشلونة، مع الإعلان الأحد أن خوان كارلوس أنزوي، مساعد إنريكي في برشلونة وأحد الأسماء المطروحة لخلافته، وقع عقداً لعامين لتدريب نادي سلتا فيغو.

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