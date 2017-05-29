في ظل الفلتان الأمني و انتشار السلاح .. طرطوس : شاب يقتل صاحب مكتب عقاري رفض تجديد ” عقد إيجار ” له

قتل صاحب مكتب عقاري في طرطوس، مساء الأحد، على يد شاب، بسبب “رفضه تجديد عقد إيجار”.

وقالت وسائل إعلام موالية إن “محمود عكاري صاحب مكتب عقاري في نهاية شارع العريض، قتل بعد أن أطلق عليه النار شاب من مسدس كان بحوزته”.

وسبب الخلاف، وفق ما نقل الإعلام الموالي، هو “رفض تجديد عقد الإيجار للبيت الذي يستأجره المدعو ي.د (17 عاماً)، فقام الأخير برفع مسدسه لتهديده، فانطلقت منه رصاصة بالخطأ وأصابت صاحب المكتب ففارق الحياة على الفور”.

وتشهد كل من طرطوس واللاذقية، فلتاناً أمنياً وانتشاراً واسعاً للسلاح والميليشيات مختلفة التبعية، الأمر الذي يسفر عن سقوط قتلى في معظم الخلافات، لأسباب يصفها موالون بـ “التافهة”.

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