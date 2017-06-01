لافروف ينتقد ” وحدات الحماية الكردية ” لاتفاقها مع ” داعش ” على السماح لعناصره بمغادرة الرقة دون عقبات

أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن خروج عناصر من “داعش” من الرقة أظهر عدم كفاية التنسيق في مجال مكافحة الإرهاب، داعياً إلى مناقشة هذه المسألة في مفاوضات أستانا.

وقال لافروف في مؤتمر صحفي في موسكو الأربعاء: “كما سمعت فإن الوحدات الكردية من قوات سوريا الديمقراطية نفت بيان وزارة الدفاع حول وجود معلومات تشير إلى وجود اتفاق بينها وبين داعش سمح لمسلحين بمغادرة الرقة دون أي عقبات والتوجه نحو تدمر .. وزارة الدفاع الروسية أكدت بيانها الذي اعتمد على معلومات مؤكدة”.

وأضاف الوزير الروسي أن “مجموعة من المسلحين من تنظيم داعش الإرهابي غادرت الرقة بالفعل بعد نشر هذه التقارير وتوجهت نحو مدينة تدمر، إلا أن القوات الجوية الروسية تمكنت من القضاء على تلك المجموعة”.

وأكد لافروف أن “الوضع الناشئ يظهر عدم كفاية تنسيق خطوات كل الجهات التي تحارب الإرهاب في سوريا”. (RT)

عكس السير