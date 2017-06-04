ألمانيا : دورية شرطة تساعد طالباً تعطلت سيارته على اللحاق بامتحانه

أنقذت دورية شرطة ألمانية طالباً ألمانياً تعطلت به سيارته أثناء توجهه لتقديم امتحانه الأخير في الشهادة الثانوية العامة، في مدينة “فوكسشتادت” التابعة لولاية بايرن جنوبي ألمانيا.

صحيفة “بيلد” الألمانية قالت، بحسب ما ترجم عكس السير، إن الشاب الألماني “نيكو نيدر” البالغ من العمر 18 عاماً، كان في طريقه لتقديم امتحانه الشفهي الأخير في الشهادة الثانوية العامة، قبل أن تتعطل به سيارته من نوع مرسيدس.

وللصدفة مرت دورية شرطة في الطريق، وعندما توقفت بالقرب من الشاب شرح لهم موقفه فقامت بمساعدته بركن السيارة على جانب الطريق، وأقلته بسرعة إلى المدرسة لتقديم امتحانه.

ومع ضيف الوقت استخدمت الدورية صفارات السيارة لفتح الطريق، حيث لم يبق سوى دقائق معدودة على نهاية الامتحان الشفهي الأخير.

وتمكن الشاب من اللحاق بالامتحان الشفهي في مادة الجغرافية، وصرح لاحقاً أنه تمكن من اجتيازه بنجاح شاكراً الشرطة التي لم تتردد في مساعدته.

عكس السير