ألمانيا : دراسة تكشف نسبة السوريين الراغبين بالعودة إلى بلدهم ” بعد الحرب ” .. و نسبة اللاجئين ” المعادين للسامية “

قالت دراسة ألمانية أجرتها مؤسسة مقربة من حزب مسيحي في ولاية بافاريا جنوبي ألمانيا، إن أكثر من نصف طالبي اللجوء لديهم وجهات نظر معادية للسامية.

وقال موقع “روسيا اليوم”، بنسخته الألمانية، بحسب ما ترجم عكس السير، إن الدراسة التي أجرتها مؤسسة “هانز سايدل” المقربة من حزب الاتحاد الاجتماعي المسيحي، شملت 800 لاجئ من سوريا وإريتريا والعراق وأفغانستان.

وأظهرت الدراسة التي أجريت عام 2016 في مدن نورمبرج وبونت وبلينينغ، أن هناك نسبة صغيرة من اللاجئين لا يرفضون العنف الطائفي.

وبحسب الموقع، عندما سئل اللاجئون عما إذا كان اليهود لديهم الكثير من النفوذ في العالم، أكد 51٪ من السوريين على هذا السؤال، فيما وافق 53٪ من العراقيين عليه.

وقال نحو 60 ٪ من الأفغان إن اليهود لديهم الكثير من النفوذ، في حين وافق على السؤال 5.4٪ من إريتريا، التي يقطن فيها أغلبية مسيحية.

وختم الموقع أن نحو 2.7 ٪ ممن تم سؤالهم لا يرفضون العنف من قناعة دينية، وذكر أن نحو 20% من اللاجئين السوريين سيحاولون العودة إلى بلدهم بعد الحرب.

عكس السير