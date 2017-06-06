تركيا : شجار بين سوريين ينتهي بمقتل أحدهم .. و السبب ” الإزعاج و الأصوات المرتفعة “

قتل سوري متأثراً بطعنة سكين أصيب بها، الاثنين بعد خلاف دار بينه وبين عدة عائلات سورية في مدينة قونيا، جنوبي تركيا.

وفي التفاصيل، قالت صحيفة “حرييت” التركية، بحسب ما ترجم عكس السير، إن خلافاً بدأ الساعة 12.30 بعد منتصف الليل في حي “ساهاباتا شارع التاي”، بين محمد الأحمد وعائلة سورية بسبب الأصوات المرتفعة الصادرة من منزلهم، حيث طالب محمد بخفض الأصوات عبر شرفة المنزل (البلكون).

وتطور النقاش بين الطرفين إلى أن انتهى بنزولهم إلى الشارع، حيث دار شجار عنيف تلقى خلاله محمد طعنة بسكين استقرت بقلبه.

وتدخلت فرق الإسعاف والشرطة بعد تلقيها اتصالاً هاتفياً من أهالي الحي، وباءت محاولة إسعاف محمد بالفشل، ليتوفى في مستشفى قونيا للتعليم والبحوث، بينما باشرت الشرطة عمليات البحث عن المتهم.

عكس السير