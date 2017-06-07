ألمانيا : الاشتباه بسوريين اثنين وراء تحذير السلطات من تهديد إرهابي في مهرجان موسيقي

كشف تقرير صحفي أن التحذير الذي أطلقته السلطات الألمانية من تهديد إرهابي محتمل على مهرجان «روك آم رينج» الموسيقي كان يرجع إلى اشتباهها في رجلين منحدرين من سوريا.

وذكرت صحيفة «راين- تسايتونج» الألمانية الصادرة يوم الثلاثاء استنادا إلى مصادر أمنية أن رجال الشرطة اشتبهوا في السوريين خلال تفتيش مروري بعدما لفت انتباههم ارتدائهما سوارين يتيحان لهما الدخول إلى الساحة المقام عليها المهرجان في منطقة نوربورجرينج غربي ألمانيا دون قيود.

وجاء في تقرير الصحيفة أنه تبين لدى السلطات بعد ذلك أن اسمي الرجلين غير مدرجين في قائمة العاملين بالمهرجان التي سلمها المنظمون لسلطات الأمن لأغراض أمنية.

وأضافت الصحيفة أن السلطات لم تستبعد لذلك وجود خطر أمني على المهرجان.

وأظهرت تحقيقات لاحقة أن السوريين توجها إلى المهرجان بتكليف من منظم فرعي تم الاستعانة به في اللحظات الأخيرة، ما يعني أنه «لم يكن لدى الرجلين فترة طويلة للإعداد لهجوم محتمل».

يذكر أنه تم وقف فعاليات المهرجان يوم الجمعة الماضي بناء على طلب من الشرطة، وتم استئنافه في اليوم التالي.

وتجري الشرطة تحقيقات ضد ثلاثة رجال. وبحسب بيانات الشرطة، لا يوجد حتى الآن اشتباه محدد. (DPA)

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