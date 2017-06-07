سيدة سورية تنجب طفلها على باب مستشفى لبناني .. إتهامات للمستشفى برفض استقبالها و الأخير يصدر بيان نفي (صور + فيديو)

أنجبت سيدة سورية، الثلاثاء، طفلها أمام باب مشفى “سيدة لبنان”، في مدينة جونية، غربي لبنان، وسط تضارب الروايات حول سبب الولادة خارج المستشفى.

وانقسمت الروايات بين رفض استقبالها كونها سورية لا تملك نفقات الولادة، وبين رواية المشفى التي قالت إدارته إن السيدة تأخرت حتى وصلت بحالة الولادة.

ونقل راديو “صوت بيروت” عن مصادر لم يسمها، أن إدارة المشفى رفضت دخول السيدة لأنها لا تمتلك المبلغ المالي الكافي للقيام بإجراءات الولادة.

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من جهتها، أصدرت إدارة المشفى بياناً قالت فيه: “صباح يوم الثلاثاء 6/6/2017، حضرت السيدة الحامل ف.ت الى مستشفى سيدة لبنان، وقبل وصولها الى المدخل الرئيسي، وبسبب أعراض ولادتها، تمددت أرضاً وسارع الطاقم الطبي المختص إلى مساعدتها وإنقاذ الجنين، ولم تكن حالتها الصحية تسمح بنقلها الى داخل المستشفى لإتمام عملية الولادة”.

وبحسب بيان المستشفى، فقد “تم نقل الأم بعد ذلك إلى غرفة التوليد حيث أكملت الإجراءات اللازمة بعد إنقاذ الطفل والاطمئنان على حالة الأم”.

وبالعودة لراديو “صوت بيروت”، فقد قال إن المستشفى اضطرت لإدخال المرأة تفادياً للبلبلة التي قد تتبعها هذه القضية، بعدما قام البعض بتصوير الحادثة.

ولم يتسن لعكس السير التأكد من صحة الروايتين من مصادر مستقلة أو موثوقة.

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