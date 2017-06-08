دمشق : بشار الأسد يتجول في ” مهرجان صنع في سوريا ” بمنطقة المزة و يطمئن على الصابون و المرتديلا و القهوة ( فيديو + صور )

دمشق : رأس النظام بشار الأسد وفي ظل استمراره في حملات التهجير، يتجول في ” مهرجان صنع في سوريا ” بمنطقة المزة و يطمئن على الصابون و المرتديلا و القهوة ( فيديو + صور )

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