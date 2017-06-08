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دمشق : بشار الأسد يتجول في ” مهرجان صنع في سوريا ” بمنطقة المزة و يطمئن على الصابون و المرتديلا و القهوة ( فيديو + صور )

‏7 ساعات مضت أهم الأخبار, فلاش 19 تعليق

دمشق : رأس النظام بشار الأسد وفي ظل استمراره في حملات التهجير، يتجول في ” مهرجان صنع في سوريا ” بمنطقة المزة و يطمئن على الصابون و المرتديلا و القهوة ( فيديو + صور )

عكس السير

19 تعليق

  1. ام فهد
    يونيو 8, 2017 , 8:21 م في 8:21 م

    انا داعسي عراس الجحش بشار الجزار

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  2. حلبي وشوية كرامة
    يونيو 8, 2017 , 8:42 م في 8:42 م

    كل مصيبة سوريا بسببك ايها الجرز

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  3. بركات
    يونيو 8, 2017 , 9:10 م في 9:10 م

    مو بشار ….هادا شبيهو….عما يقولو عندو 15 شبيه متل صدام…

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  4. سوري اصلي
    يونيو 8, 2017 , 9:23 م في 9:23 م

    الله محي الجيش والدكتور بشار

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    • زبالات النظام
      يونيو 8, 2017 , 11:08 م في 11:08 م

      الله يلعن أصلك اذا عندكم أصل ! هالمجرم ماتنمرد إلا من أمثالك اتطلع بالصور وشوف من شاكلتك في كتير حواليه شوف هالوجوه وسيماههم، تفووووو قبحكم الله وانتقم منكم وقريبا ان شاء الله

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  5. طافش أبو نافش
    يونيو 8, 2017 , 9:43 م في 9:43 م

    الله يقصف رقبتك، يا مجرم. لو اشتغلت بالأساس ببيع اللانجري، ما كان أحسن لك؟

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  6. سامي السوري
    يونيو 8, 2017 , 10:24 م في 10:24 م

    وشو عم يعمل العميد موفق جمعه معك بالصددفة يا سبحان الله
    الله يطق هالرقبة بجاه هالشهر الفضيل

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  7. زهرة اللوتس
    يونيو 8, 2017 , 10:25 م في 10:25 م

    الله يحميك ياابطل ويخليك فوق راسنا وكلشي عم يحكي عليك حطلو الصرماي بتمو الله محي اصلك يااااابطل الله وسوريا وبشار وبس مابدنا غيرك يااااسدنا الله يحميك ويخليك بوجه سيدنا محمد الله محي اصلك ياابطل نحنا اهل سوريا كلنا بنفتخر فيك ومارح نرضا غيرك يكون رايسنا بنحبك ياحلا رائيس بالكون💐

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    • سوري حر غصب من راس هالكر
      يونيو 9, 2017 , 12:38 ص في 12:38 ص

      الى زهرة اللوتس الي ريحتها معفنة و نتنة و مجاري العالم احلا من ريحتها
      فشرت تحكي عن اهل سوريا و تمثل سوريا يا ابن المتعة و ستين مليون تفي على وجهك
      وانشاء الله بشار الاسد بيقصف و يدمر بيتك و ينتهك عرضك و يقتل اهلك كلهم و يقلعك برا البلد و تصير مجهول الهوية ولاجئ بالخيم و ما يبقى معك قرش تصرف على حالك و تشحد و ما تلاقي حدا يعطيك و يطعميك و ما عدا رزالته هو و شبيحته الي ما بتنحكا هون انشالله بتدوقها انت و اهلك
      بعدين تعال و قلي شو رايك ببشار الاسد يا ابن الصرماية الي بدك تحطها بتمك انت

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    • بشير الطائي
      يونيو 9, 2017 , 12:45 ص في 12:45 ص

      خخخخخخخخخخخخ تفوووووووو ع شرفك

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  8. عمران اسمر (كابوس)
    يونيو 8, 2017 , 10:45 م في 10:45 م

    زهرة حميميم اتمنى من الله ان تجدي أطفالك معجونين بشي برميل و ما تفطسي لسنوات و إنتي تتحصري عليهم و تموتي موتة الخنازير النافقة يا ق….تفي على شرفك الموزع على جميع المفارز و الأفرع.

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  9. نسرين الدرعاويه
    يونيو 8, 2017 , 10:59 م في 10:59 م

    يا قاهرهم✌🏻✌🏻😼

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  10. السوري
    يونيو 8, 2017 , 11:51 م في 11:51 م

    زهرةاللوتس …. ياريت ترجعي لعندو وتعيشي تحت رجليه…. بلا لك اوروبا او دول الخليج … الخ يلي قاعدة عندن …. تضربي انتي وياه

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  11. حلبي
    يونيو 8, 2017 , 11:53 م في 11:53 م

    طالع بْيِشبه المتحولين جنسياً .. ناقصو حَلق بِإدنو

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  12. التاريخ1
    يونيو 9, 2017 , 12:08 ص في 12:08 ص

    لاتعليق على عديم الانسانية الا ضحكة عنز بالمسلخ

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  13. فارطان كريكوريان
    يونيو 9, 2017 , 12:12 ص في 12:12 ص

    أنتي راءسة خرية.. أنتي إذا يجي حلب أنا بيصير قنبلة بيموت أنت …

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  14. محامي
    يونيو 9, 2017 , 12:21 ص في 12:21 ص

    هذا الوجه على قائمة سفاحين العصر الحديث
    هو لم يسبق ستالين أو هتلر أو ماو تسي تونج أو ليوبولد الثاني ملك بلجيكا أو هيديكي توجو رئيس وزراء اليابان ، هو لم يسبقهم بعدد من سفح دمائهم ولكن إعتلى القائمة بأن جميع قتلاه هم أبناء الدولة التي حكمها وليس بسبب حروب خارجية .

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  15. زهرة طلع الشمس
    يونيو 9, 2017 , 12:36 ص في 12:36 ص

    لا حدا يحكي على ريسنا اللة محيي البطل غصبن على امك ولووووو يظل هوة الريس تاج على روسكم ولوو

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  16. عمران اسمر (كابوس)
    يونيو 9, 2017 , 12:48 ص في 12:48 ص

    ممتاز، بعد ٧ سنين وصل عالمزة، ما بتعرف يمكن بعد ١٥ يوصل الزبداني؟

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