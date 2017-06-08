سفير أرمينيا لدى بشار الأسد : 25 ألف ” سوري – أرمني ” غادروا إلى أرمينيا بسبب الحرب

قال سفير أرمينيا لدى نظام الأسد، آرشاك بولاديان، إن حوالي 25 ألف أرمني من أصول سورية، غادروا إلى أرمينيا بسبب الحرب الدائرة في سوريا.

وقالت وسائل إعلام موالية، إن بولاديان شدد خلال لقاء مع وزير النقل النظام على حمود، على ضرورة تواصل المواطنين الأرمن في سوريا مع ذويهم في أرمينيا، وبالعكس، من خلال رحلات جوية تضمن كذلك متابعة أعمالهم ومصالهم.

من جهته كشف حمود، أن وزارته تعمل على إعادة تفعيل خط النقل الجوي بين سوريا وأرمينيا، لتشغيل رحلاتٍ جوية بين البلدين، وبحسب النقل النظامية، فإن أول رحلة من سوريا إلى أرمينيا ستنطلق في 21 من شهر حزيران الجاري.

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