السير على الزجاج المكسور .. آخر صيحات الاحتفال بيوم الزفاف ( فيديو )

يتجه الشباب المقبلون على الزواج إلى البحث عن طرق وطقوس جديدة للاحتفال بحفل الزفاف، بعيدًا عن الأساليب التقليدية التي بدأوا يشعرون بالملل منها.

وبالفعل بحث عروسان عن فكرة استثنائية لحفل زواج فريد لا ينسى، وكانت فكرة السير حفاة الأقدام على الزجاج المكسور على قائمة الخيارات، وقد نفذت شركة إسبانية، مؤخرًا، هذه الفكرة على هيئة ممشى للعروسين في حفل الزفاف.

وبحسب مجلة “أوديتي”، لن يجرؤ بعض الناس على السير حفاة الأقدام على قطع من الزجاج المكسور حتى لو دفع شخص ما المال لهم للقيام بذلك، ولكن الشركة الإسبانية تعتقد أن الأزواج سيدفعون لها المال لإتاحة فرصة القيام بذلك في يوم زفافهم.

وتعد شركة “ويدينغ غلاس” أول شركة في إسبانيا، وربما في العالم، تقدم فكرة السير على الزجاج المكسور ضمن مراسم الزواج، ولكن يُعتقد أن تلك الفكرة ستصبح رائجة في عالم الأعمال التجارية، حيث أن عادات ومراسم الزواج التقليدية وحفلات الاستقبال لم تعد تنال إعجاب الأزواج هذه الأيام.

ويسمى هذا الطقس الذي تقدمه شركة “ويدينغ غلاس” بطقس “كريستالز أوف لاف” (بلورات الحب)، وفق ما ذكرت شبكة إرم نيوز، ربما يبدو الاسم لطيفاً، لكن في الواقع على العروسين السير على الزجاج المكسور تجاه بعضهما البعض أمام المدعوين.

ويحمل الطقس رمزية عن الحياة الزوجية، حيث أن أول لحظات السير على شظايا الزجاج تمثل اللحظة الراهنة، بينما المساحة الصغيرة الموجودة في نهاية الطريق الزجاجي تمثل الحياة التي يريد الزوجان بناءها سويًا، أي مشروع حياتهما.

وبالنسبة لممشى الزجاج المكسور الذي يجب على الزوجين اجتيازه لتحقيق هدفهما المتبادل، فإنه يمثل المخاوف والتحديات والمصاعب التي سيواجهانها خلال زواجهما، وينتهي الطقس بعناق عاطفي يرمز إلى الحب القوي بين العروسين.

ويزيد إكمال العروسين لطقس “بلورات الحب” الثقة في قدرتهما في التغلب معاً على كل مشاكل الحياة.

وكتبت الشركة على موقعها: “بينما نسير على الممشى، علينا التحديق في عيون شريك حياتنا ونشعر بقوة وعاطفة التزامنا ببعضنا البعض يوم زفافنا، فكل خطوة نأخذها يجب أن تكون حازمة وآمنة، وبينما نمضي على طريق بلورات الحب سندرك أنه معاً نستطيع التغلب على كل الصعوبات والمحن التي نواجهها في الحياة”.

هذا المفهوم مثير للاهتمام، لكن السير حفاة الأقدام على الزجاج المكسور يمكن أن يكون مهمة شاقة، لذلك تقدم الشركة دورات تدريبية قبل طقوس يوم الزفاف، لضمان عدم تأذي العروسين في يومهما الكبير، وأن يستطيعا السير “بشموخ” على الزجاج المكسور.

وأضافت الشركة: “الثقة بنفسك وبشريك حياتك عامل ضروري لنجاح العلاقة، وهذا هو السبب في أن طقوس بلورات الحب يصاحبها تدريب مسبق، حيث تتم ممارسة الطقوس بطريقة ممتعة من خلال دورات للتدريب والذكاء العاطفي والبرمجة العصبية، وذلك للحصول على تلك الثقة والاقتناع بمفهوم معاً.. كل شيء ممكن”.

وتابعت: “إذا كنت من الأشخاص الذين يشعرون بالحماسة تجاه مثل تلك التجربة، قد ترى السير على الزجاج المكسور له رمزية جميلة، لكن بدلاً من ذلك، ولأجل رمزية أكثر قوة للحياة الزوجية، يمكنك السير على الجمرات الساخنة، فالزجاج قد يجرحك أو لا، ولكن مع الجمرات فأنت ستشعر بالحرارة بالتأكيد مهما فعلت”.

عكس السير