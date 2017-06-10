عنصر نظامي ” سكران ” يتسبب بإرعاب مدينة كاملة .. و زملاؤه يشتبكون معه و يفشلون بالقبض عليه !

تسبب عنصر تابع لإحدى مليشيات الأسد الأمنية، مساء الخميس (8/6)، بحالة ذعر شديد لأهالي مصياف بريف حماة الغربي، بعدما فجر قنابل يدوية، وأطلق الرصاص بشكل كثيف من بندقيته، داخل المدينة.

وقالت وسائل إعلام موالية إن شعيب إبراهيم “المتعاقد مع جهة أمنية”، فجر أربع قنابل يدوية ضمن أحياء المدينة، ما دفع الأهالي للاعتقاد بأن “المسلحين” دخلوا إلى قلب مصياف.

وكان شعيب في حالة سكر شديد، بعد عودته من أحد المطاعم القريبة من مصياف، ولم تتمكن دوريات أمن النظام من القبض عليه، على الرغم من ملاحقته والاشتباك معه.

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