مسؤول نظامي : موازنة العام القادم ستولي أهمية لزيادة الرواتب و ” الاهتمام بجرحى الجيش “

قال رئيس لجنة الموازنة في برلمان الأسد، حسين حسون، إن موازنة العام القادم ستولي أهمية أساسية لزيادة الرواتب والأجور، للمدنيين والعسكريين.

وقالت وسائل إعلام موالية، إن حسون كشف أن موازنة العام القادم، ستؤكد على “زيادة الاهتمام بجرحى الجيش، إضافة إلى زيادة الرواتب والأجور، للمدنيين والعسكريين، ولمن يؤدون خدمة الاحتياط، وضبط الأسعار في الأسواق، والحدّ من تآكل دخل المواطن وخفض معدلات التضخم”.

وستناقش الميزانية لدى هيئة التخطيط، ووزارة مالية النظام، ومن ثم لدى مجلس التخطيط الأعلى، ثم تعرض مع بداية شهر تشرين الأول القادم على مجلس الشعب.

ومن المنتظر أن يبدأ إعداد موازنة 2018 في الثامن عشر من شهر تموز القادم، على أن يتم إنجازها في الفترة الممتدة من 20 إلى 25 آب المقبل.

وبحسب وسائل إعلام موالية، فقد ازداد عجز الموازنة في سوريا، منذ عام 2011 وحتى عام 2016، بنسبة 244%.

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