” أبل ” تجلب الواقع الافتراضي لأجهزة ” ماك ” عبر نظارة ” فايف “

أعلنت شركة #أبل عن احتضانها لتكنولوجيا الواقع الافتراضي بفضل تعاونها مع شركة #فايف من خلال استخدام نظام الواقع الافتراضي “ستيم في آر” على أجهزة “ماك” مع نظام التشغيل الجديد “High Sierra”، وذلك خلال فعاليات مؤتمر آبل العالمي للمطورين.

ومن خلال وحدة معالجة رسوم الجرافيك الخارجية التي تم الإعلان عنها مؤخراً، سوف يتمكن المطورون ومبدعو المحتوى من استخدام نسخة تجريبية لنظام “SteamVR” ونظام تشغيل أجهزة ماك الجديد “MacOS” لبدء استخدام جهاز “Vive” مع أجهزة الكمبيوتر المحمولة من نوع “ماك بوك”.

وتتوفر الآن النسخة التجريبية من نظام تشغيل أجهزة ماك “MacOS” ونظام “SteamVR”، بحسب شبكة ” 24 ” الإماراتية، على أن يكون الإطلاق الكامل لاحقاً في الخريف المقبل.

وأظهرت أبل التزامها تجاه الواقع الافتراضي باستخدام “Vive” مع “ILM” وتشغيل افتراضي على جهاز “ماك” أمام آلاف المطورين.

عكس السير