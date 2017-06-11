من جديد في حلب ” الأمن و الأمان ” .. سيارة ” بلا نمرة ” لأحد عناصر ميليشييات بشار الأسد تدهس طبيبة أسنان

توفيت طبيبة أسنان، الخميس (9/6)، بعدما دهستها سيارة “بيك آب” مسرعة، لا تحمل لوائح تعريف (نمرة)، أثناء محاولتها قطع شارع أمام مسجد التوحيد، في حي السليمانية.

وقالت مصادر إعلامية موالية، بحسب ما رصد عكس السير، إن السيارة التي كان يقودها عنصر من إحدى ميليشيات بشار الأسد، لاذت بالفرار مباشرة بعد دهس الطبيبة، دون أن يتوقف السائق لإسعافها.

وفارقت الطبيبة “تالار فوسكيان” الحياة فور وصولها إلى المستشفى.

وكعادة حوادث مشابهة، كان أحدثها حادثة دهس الطالبة في كلية الصيدلة، ديانا علي الحمود، فقد تسبب وفاة الطبيبة فوسكيان بموجة غضب موالية عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وبلغت الموجة ذروتها عبر مطالبة الموالين لـ “السيد الرئيس” بالتدخل ووضع حد للسيارات “بلا نمرة”، وهو الشخص الوحيد القادر -بحكم العادة- على التدخل وإيجاد الحلول في “دولة المؤسسات”.

وينتشر في مناطق سيطرة النظام بحلب ميليشيات من كافة الأنواع والتبعيات والجنسيات، وبعد بسط النظام سيطرته على المدينة بالكامل، ازدادت أعدادهم، وانقسموا بين معفش ومشبح ومبتز وسارق ومغتصب ومتحرش ومشفط بسيارة بلا نمرة، دون أن تتمكن “الشرطة العسكرية الروسية” من ضبطهم، وهي التي تم استقدامها لأجل ذلك.

عكس السير