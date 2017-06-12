روسيا تطالب أميركا بعدم قصف ميليشيات بشار الأسد مجدداً

أعلنت الخارجية الروسية أن موسكو أبلغت الولايات المتحدة أنه من غير المقبول أن تشن واشنطن هجوما على قوات موالية للنظام السوري بعد أن نفذ الجيش الأميركي ضربة جوية ضد قوات موالية لبشار الأسد الشهر الماضي.

وقال البيان الروسي إن الوزير سيرغي لافروف نقل الرسالة إلى نظيره الأميركي ريكس تيلرسون خلال اتصال هاتفي تلقاه من الجانب الأميركي أمس السبت.

وأوضحت الخارجية الروسية أن لافروف عبر عن رفضه المطلق للهجمات الأميركية على القوات الموالية للنظام السوري، ودعا الجانب الأميركي لاتخاذ تدابير ملموسة لمنع وقوع حوادث مماثلة في المستقبل.

وأضافت أن لافروف وتيلرسون تبادلا تقييم الوضع في سوريا، وأكدا على رغبتهما في تعزيز التعاون في سبيل إنهاء “الصراع” هناك.

عكس السير