صحيفة خليجية : ” سورية ترسم خطوطها الحمراء أمام معشر المتآمرين عليها “

أكدت صحيفة الوطن العمانية أن “سورية ترسم خطوطها الحمراء أمام معشر المتآمرين عليها وفق المعادلة التي بدأتها منذ أول رصاصة غادرة أطلقت على الشعب والتراب السوري”، وفق ما نقلت عنها وكالة أنباء النظام “سانا”.

وقالت الصحيفة في افتتاحية بعنوان “سورية ترسم خطوطها الحمراء” إن “الجيش العربي السوري والشعب السوري الأبي لا يزالان يقدمان التضحيات تلو التضحيات من أجل الحفاظ على سيادة سورية واستقلالها وتطهيرها من دنس الإرهاب ومن أيادي الخيانة والعمالة والتواطؤ”.

وأضافت الصحيفة: “وفق هذه المعادلة وبوصول الجيش العربي السوري وحلفائه إلى الحدود السورية العراقية والاقتراب من دير الزور حيث الرهان عليها كما الرقة من قبل معشر المتآمرين في أن تكون الخاصرة الرخوة فإن سورية وحلفاءها أسقطوا ما يسمى “الخطوط الحمراء” التي رسمها معشر المتآمرين عند معبر التنف وما جاوره ومحاولتهم إقامة قواعد عسكرية مخالفة للقانون الدولي بانتهاك سيادة الدولة السورية ودون موافقتها فضلا عن انها قواعد لدعم الإرهاب الموجه ضد الدولة السورية”.

وتابعت: “جلب الإرهابيين والتكفيريين والمرتزقة وتجميعهم في المنطقة المذكورة وتدريبهم على العمليات الإرهابية ضد الشعب السوري وجيشه وحكومته وإمدادهم بالسلاح دليل دامغ على النيات الخبيثة المتدثرة بالشعارات الإنسانية”.

وأشارت إلى أن “العدوان الامريكي على الجيش العربي السوري وحلفائه بالقرب من معبر التنف يوءكد العلاقة العضوية القائمة بين هؤلاء المتآمرين والتنظيمات الإرهابية وفي مقدمتها تنظيم داعش لأن هذا العدوان في حقيقته هو دعم للإرهاب ومنع لصاحب الحق من الإمساك بحقه وحمايته”.

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