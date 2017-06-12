طالب مصري ينتحر بسبب ” الغيرة ” من إخوته

أنهى طالب مصري بالصف الثالث الثانوي حياته شنقًا تاركًا رسالة لوالدته يطالبها بعدم الحزن عليه، ومؤكدًا أنه تخلص من حياته لأن والده لا يحبه مثل باقي أشقائه.

وبدأت الواقعة بحسب ما اوردت شبكة إرم نيوز بورود بلاغ، يفيد بانتحار طالب بالصف الثالث الثانوي داخل حمام شقته بإحدى المناطق الشعبية بمحافظة الجيزة.

وتبين بعد انتقال رجال المباحث لمحل الواقعة وإجراء التحريات، أن الطالب كان يمر بحالة نفسية سيئة عقب أدائه امتحان اللغة الإنكليزية.

وأكدت التحريات أنه شنق نفسه داخل حمام الشقة وترك رسالة إلى والدته بخط يده، طالبها فيها بعدم الحزن عليه.

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