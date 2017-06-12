مغني وممثل سوري يقول إن والده قتل عمداً بـ “جرعات الكيماوي” ويناشد الأسد لمساعدته واصفاً إياه بـ “فخامة الرئيس الذي لا يرضى بالظلم” (فيديو)

قال المغني والممثل السوري “أسامة الأبرص” الشهير بالوسط الفني باسم سامو زين، إن والده قتل في سوريا باستخدام جرعات دوائية كيماوية ليس بحاجة لها.

وأضاف زين خلال لقاء له مع فضائية مصرية، إن أناساً احتالوا على والده وزوروا أوراقاً وسرقوا ممتلكات وأراض وأموال منه.

وكشف الأبرص، المقيم في مصر منذ عشرين عاماً، أن التحقيقات التي أجريت في سوريا لم تسفر عن شيء ولم تلق قضيته الاهتمام المطلوب، ما دفعه لمناشدة “فخامة الرئيس بشار الأسد”، صاحب الحلول الأول والأخير في “دولة المؤسسات”، مشيراً إلى أنه “لا يرضى بالظلم”.

وأكد زين أنه سيستمر بملاحقة المتورطين لحين استعادة حق والده والكشف عن حقيقة ما حصل له.

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