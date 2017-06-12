” Mokase ” .. أول غطاء هاتف ذكي و آلة لصنع الإسبرسو معاً ( فيديو )

صممت شركة #إيطالية نوعاً فريداً من أغطية الهواتف الذكية تمزج بين الغطاء والآلة المخصصة لصنع الاسبرسو، ليتناول المستخدم العاشق للقهوة مشروبه المفضل أينما كان ووقتما يشاء.

وأوضحت شركة “سمارت كيه” أن غطاءها الهجين الذي يحمل اسم “Mokase” مخصص به مكان لوضع كبسولة تحتوي على الماء وحبوب القهوة لتحضير فنجان اسبرسو، بحسب ما ذكرت شبكة ” 24 ” الإماراتية، وعند الحاجة يقوم المستخدم بتشغيل التطبيق الذي يحمل اسم الغطاء ذاته، للنقر على مفتاح افتراضي لطلب فنجان اسبرسو، فيقوم الغطاء بإعداده من خلال تسخينه عبر نظام تدفئة صغير مدمج به، في درجة حرارة 50 إلى 60 درجة سيلزيوس، وبالنقر على مفتاح آخر في التطبيق يتم سكب القهوة من خلال ثقب موجود أعلى الغطاء.

وقالت الشركة إن الأنبوب الذي يمر منه المشروب الساخن مصنوع من رقائق الألومنيوم والسيليكون المخصص للسوائل الساخنة دون حدوث أكسدة أو تسريب مواد سامة تتفاعل مع القهوة.

ويمكن طلب الغطاء مسبقاً عبر موقع الشركة بسعر 56% دولاراً أمريكياً، وتتوفر كبسولات القهوة القابلة للاستخدام مرة واحدة داخل عبوات إما 15 أو 30 أو 50 كبسولة، ويتوافق هذا الغطاء مع هواتف أبل وسامسونغ وإل جي.

عكس السير