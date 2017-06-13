ألمانيا : السجن 33 شهراً للاجئ سوري أضرم النار بمشرد في محطة مترو

قضت محكمة ولاية برلين الألمانية اليوم الثلاثاء بالسجن لمدة عامين وتسعة أشهر على شاب سوري (21 عاماً) بعد إضرام حريق في مشرد كان نائما في محطة مترو أنفاق شونلاينشتراسة في برلين.

وأسقطت المحكمة في حكم الإدانة تهمة الشروع في القتل وفرضت العقوبة ضده بتهمة محاولة إلحاق أضرار جسمانية خطيرة.

وقضت المحكمة على ثلاثة متهمين آخرين تتراوح أعمارهم بين 17 و18 عاماً بالسجن لمدة ثمانية أشهر لكل منهما مع إيقاف التنفيذ. وتم الحكم على متهمين آخرين (16 و19 عاماً) بالسجن لمدة أربعة أسابيع لكل منهما وسيتعين عليهم القيام بعمل اجتماعي.

يذكر أن الهجوم على المشرد حدث في عشية الاحتفال بعيد الميلاد (الكريسماس) عام 2016 وتسبب في ذعر على مستوى ألمانيا. (DPA)

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