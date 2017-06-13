بالفيديو .. دونالد ترامب يقتحم حفل زفاف لم يدعى إليه !

فاجأ الرئيس الأميركي #دونالد_ترامب عروسين أثناء حفل زفافهما مساء السبت، لدى تواجده في #نيوجيرسي لحضور اجتماع.

وأظهر الفيديو الذي بثته وسائل إعلام أميركية وتداولته مواقع التواصل الاجتماعي، الرئيس ترامب وهو يدخل بشكل مفاجئ قاعة #حفل_الزفاف الذي كان يقام في نادي ترامب الوطني للغولف في بلدة بدمينستر، في نيو جيرسي، والذي لم يدع إليه، وفق ما اوردت شبكة سي إن إن، وسأل ترامب عن اسمي العروسين والتقط صورا تذكارية معهما، وسط هتافات الحضور المرحبة بـ “الولايات المتحدة”.

وقالت وسائل إعلام إن المسؤولين في البيت الأبيض قليلا ما يعلقون على تصرفات ترامب الغريبة، إلا أن بعضهم هذه المرة وصف هذا التصرف بأنه لا يليق برئيس أميركا، فيما اعتبر آخرون أنها لفتة لطيفة من ترامب.

عكس السير