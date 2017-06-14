البرلمان المصري يقر نهائيا سعودية ” تيران و صنافير “

وافق مجلس النواب المصري (البرلمان)، اليوم الأربعاء، بشكل نهائي على اتفاقية ترسيم الحدود بين القاهرة والرياض، التي يتم بموجبها التنازل عن سيادة مصر على جزيرتي”تيران” و”صنافير” للسعودية.

وجاءت موافقة البرلمان رغم اعتراضات شعبية على الاتفاقية وكذلك صدور حكم نهائي من المحكمة الإدارية العليا في يناير/ كانون الثاني الماضي ببطلان توقيعها.

وخلال 24 ساعة، وافقت لجنتا “التشريعية والدستورية” و”الدفاع والأمن القومي” بالبرلمان المصري، على الاتفاقية التي وقعت في أبريل/نيسان 2016، وسط حالة من الغضب في الشارع المصري. (ANADOLU)

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