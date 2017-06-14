السويداء : إضرام النار في مبنى قيادة الشرطة و اختطاف ضابط احتجاجاً على اعتقال ناشط

شهدت مدينة السويداء توتراً خلال اليومين الماضيين، وهجمات وإطلاق نار محدود على مبنى قيادة الشرطة، وفرع الأمن الجنائي التابعان للنظام، وسط المدينة.

وقالت مصادر إعلامية موالية، إن سبب التوتر قيام مليشيات بشار الأسد باعتقال الناشط السياسي “جبران مراد”، المنحدر من قرية “القريا”، والمعروف بمعارضته للنظام.

وهدد المحتجون باقتحام مبنى قيادة الشرطة، في حال لم يتم الإفراج عن الشاب المعتقل، وأظهرت صور اندلاع النيران في أجزاء منه، فيما قام أشخاص مسلحون باختطاف عدة عناصر من مليشات النظام، بينهم ضابط برتبة مقدم في المخابرات الجوية، بعد مهاجمة حاجز بالقرب من مطار الثعلة.

ويواصل الأهالي اعتصاماً أمام مبنى قيادة الشرطة، التي أصدرت بياناً قالت فيه إن الشاب تم تحويله إلى العاصمة دمشق، بتهم تتعلق بارتكابه أعمالاً إرهابية منذ عدة سنوات.

ويسعى عدد من رجال الدين في المحافظة للتخفيف من التوتر في المحافظة، حيث قالت شبكة أخبار “السويداء 24″، المحلية الأبرز، إن المعتصمين حصلوا على وعود بإطلاق سراح الشاب.

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