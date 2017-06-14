بالفيديو .. رجل أمريكي يجر امرأة بـ ” طوق كلب ” في سوبر ماركت !

تناقلت مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو صادم، يظهر فيه رجل وهو يجر امرأة خلفه بطوق كلب في سوبر ماركت بـ #الولايات_المتحدة_الأمريكية .

وكانت المرأة تضع على فمها كمامة كلب، وقد لف الرجل حول عنقها طول كلب، وراح يجرها في المتجر، وهي مرتدية ثوباً صيفياً خفيفاً وحذاءاً ذو كعبٍ عالٍ، وسط ضحكات بعض المتسوقين الذين راحوا يصورون هذا المشهد الغريب.

ومن غير المعروف أين ومتى تم تصوير هذا الفيديو، وما هي الغاية من هذا السلوك الغريب، بحسب ما اوردت شبكة ” 24 ” الإماراتية، لكن يتوقع أنه داخل أحد متاجر السوبر ماركت في الولايات المتحدة الأمريكية، بحسب صحيفة ميرور البريطانية.

وبدا بعض المتسوقين غير مكترثين أو منتبهين لما يجري، والمثير للاهتمام، أن الرجل والمرأة الظاهرين في الفيديو، لم يكونا يجران أي عربة تسوق، أو يحملا أكياساً للسلع، مما يرجح أنهما لم يكونا داخل المتجر للتسوق.

وأثار هذا الفيديو منذ نشره على مواقع التواصل الاجتماعي موجة عارمة من التعليقات والتكهنات، وذهب البعض إلى القول إن ما فعله الرجل والمرأة ربما يكون لمجرد لفت الانتباه، فيما اعتبر آخرون أن ما حدث كان مجرد دعابة.

عكس السير