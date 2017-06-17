كازينو أمريكي يرفض تسليم جائزة تبلغ قيمتها 43 مليون دولار

حازت الأميركية كاترينا بوكمان على اهتمام الجمهور الأميركي العام الماضي بعدما فازت بجائزة لعبة “أبو الهول” في كازينو للقمار، البالغة 43 مليون دولار.

ولم تتمالك بوكمان نفسها وهي تشاهد الرقم “الضخم” على شاشة اللعبة بكازينو ” Resorts World Casino” في مدينة نيويورك، ونشرت صورة سيلفي مع الرقم الذي اعتقدت أنه سيغير حياتها إلى الأبد، لكنه تحول إلى كابوس ووصل الأمر إلى المحاكم.

وبدا مبلغ 43 مليون دولار أعلى قيمة لجائزة في لعبة “أبو الهول” في تاريخ الولايات المتحدة، وفق ما اوردت قناة سكاي نيوز، لكن عندما ذهبت إلى جمع أموال جائزتها، أخبرها موظف بالكازينو بأن الأمر مجرد عطل في آلة اللعبة، عارضا عليها وجبة طعام بـ3 دولارات.

وقال متحدث باسم الكازينو إن الرقم الذي ظهر على شاشة اللعبة كان خطأ تقنيا لا أكثر، وهو ما أكدته السلطة المشرفة على الكازينوهات في نيويورك.

وبدوره، قال محامي الفتاة الأميركية إن موكلته طالبت الكازينو لأشهر طويلة بدفع المبلغ دون جدوى، مشيرا إلى أنه اضطر إلى رفع قضية على الكازينو، واعتبر المحامي تبرير الكازينو سخيفا، وقال إنه طالب الإدارة بتوضيح كيفية حدوث العطل، لكنها لم تقدم تفسيرا.

ويتهم المحامي في دعوته الكازينو بالإهمال وعدم صيانة أجهزته بشكل دوري، وقال إن موكلته تعاني حاليا من آلام نفسية بسبب تنصل الكازينو، وقال إنه يطالب بتعويضات بقيمة 43 مليون دولار على الأقل.

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