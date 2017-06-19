إحصائيات جديدة تكشف أعداد السوريين في المدن التركية

تستضيف مدينة إسطنبول التركية العدد الأكبر من السوريين اللاجئين في تركيا، حيث يبلغ عددهم 484 ألفا و810 سوريين من أصل ثلاثة ملايين يقطنون البلاد.

وبحسب المعلومات التي نقلتها وكالة أنباء الأناضول عن مسؤولين في إدارة الكوارث والطوارئ التركية، تأتي ولاية شانلي أورفا في المرتبة الثانية بـ 425 ألفا و542، ثم هطاي بـ 389 ألفا و297 ثم غازي عينتاب بـ 332 ألفا و56 ثم أضنة بـ 160 ألفا و 765 ثم مرسين 149 ألفا و929 ثم كليس بـ 125 ألفا و 790 سوريّا.

كما ينتشر السوريون في ولايات أخرى أبرزها بورصة وإزمير وماردين وأنقرة.

وأوضح المسؤولون أنّ مليونين و782 ألف و146 سوريّا في تركيا يعيشون خارج المخيمات. وأنّ 246 ألف و80 لاجئا يعيشون في مراكز إيواء اللاجئين المؤقتة (المخيمات).

ولفت المسؤولون إلى أن 4 ملايين و900 ألف سوري اضطروا للجوء إلى الدول الأخرى، منذ عام 2011. (ANADOLU)

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