” سناب ” تعمل على جيل ثان من نظارة ” سبكتاكلز “

تعمل شركة #سناب ، المالكة لخدمة التراسل المصور سناب شات، على الجيل الثاني من نظارة تسجيل الفيديو “سبكتاكلز” Spectacles، الذي سيأتي مع تصميم جديد كلياً، وفق ما أفاد موقع “تك كرنتش” TechCrunch نقلاً عن مصدر مطلع.

وكانت سناب أطلقت “سبكتاكلز” في العام الماضي مقابل 130 دولاراً أمريكياً، وهي تسمح للمستخدمين بالتقاط الصور وتسجيل الفيديو مع إمكانية المشاركة على خدمة سناب شات. والفكرة كانت تهدف إلى منح المستخدمين القدرة على مشاركة فيديوهات أكثر عفوية.

ونقل موقع “تك كرنتش” عن مصدره أن مشروع الجيل الثاني من النظارة يُتكتّم عليه إلى حد كبير داخل الشركة، إذ لا يعلم أحد تفاصيل النظارة أو موعد إطلاقها سوى موظفي سناب. ولكنه علم أن الجيل الثاني سيكون مختلفاً تماماً عن الجيل الأول.

ويُرجح على نحو متزايد أن “سبكتاكلز 2” ستأتي مع دعم لمزايا الواقع المعزز، خاصةً بعدما قدّمت سناب منتصف شهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي طلباً لبراءة اختراع نظارة تدعم الواقع المعزز. وأظهر الطلب نظارة قادرة على تحديد موقع المستخدم ثم عرض محتوى رقمي في الفضاء المحيط به.

ويدعم تطبيق سناب شات بالفعل هذه الميزة، إذ أطلقت في شهر أبريل (نيسان) الماضي ميزة “عدسات العالم” World Lenses التي تسمح للمستخدمين بوضع أجسام رقمية في البيئة المحيطة، طبقاً لما اوردت البوابة العربية للأخبار التقنية، وبخلاف الأقنعة والمرشحات (الفلاتر)، يمكن للمستخدمين المشي حول الأجسام ثلاثية الأبعاد.

يُشار إلى أن موقع “بزفيد نيوز” BuzzFeed News قد أفاد في شهر مايو (أيار) الماضي أن شركة سناب استحوذت على “كونترول مي روبوتيكس” Ctrl Me Robotics وهي شركة أمريكية ناشئة في مجال الطائرات المسيرة، مما يؤكد تقارير سابقة تحدثت عن أن الشركة تعمل على تطوير طائرات مسيرة.

وكانت صحيفة نيويورك تايمز قد نقلت نهاية شهر فبراير (شباط) الماضي أن سناب تعمل على تطوير طائرات مُسيّرة، فيما بدا أنه محاولة جديدة منها لتمييز نفسها في ظل المنافسة الشديدة التي صارت تواجهها بعدما استنسخت فيس بوك أهم مزاياها في خدماتها المختلفة.

ولطالما اُشتهرت سناب بتطبيقها سناب شات، الذي يتيح للمستخدمين تبادل رسائل مؤقتة، إضافة إلى الصور والفيديو، ولكن خلال السنوات الماضي، عملت الشركة الأمريكية على إعادة التموضع والتحول إلى شركة متنوعة المنتجات، حتى أنها غيرت اسمها من سناب شات إلى سناب لتؤكد على أنها ليست شركة للتراسل فقط.

ويُعتقد أن العمل على طائرة مسيرة يبني على إطلاق “سبكتاكلز” Spectacles في العام الماضي، وهي نظارة شمسية مجهزة بكاميرا لتسجيل مقاطع فيديو قصيرة ومن ثم مشاركتها مع سناب شات، وسعت الشركة من خلال النظارة إلى جلب بعض العائدات تمهيداً لإطلاق أسهمها للاكتتاب العام في وقت سابق من العام الحالي.

وتأسست شركة سناب، التي كانت تُعرف سابقاً باسم سناب شات، في العام 2012 بوصفها خدمة للتراسل المصور عبر الأجهزة المحمولة تتيح للمستخدمين إرسال صور تختفي بعد عدة ثوانٍ.

والآن تعد سناب شات إحدى منصات التواصل الاجتماعي التي توفر للمستخدمين إرسال صور ومقاطع فيديو مؤقتة لأصدقائهم، إضافة إلى ميزة “القصص” Stories التي يمكن للجميع رؤيتها وتدوم مدة طُولى.

ويستخدم تطبيق سناب شات، الذي تم إطلاقه في عام 2011، أكثر من 166 مليون مستخدم نشط يومياً، تنتمي الغالبية العظمى منهم إلى الفئة العمرية بين 13 و 35 عاماً.

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