ميسي يصل الأرجنتين استعداداً لعقد قرانه

وصل مهاجم #برشلونة الإسباني، الأرجنتيني #ليونيل_ميسي ورفيقته أنتونيلا روكوثو، إلى مدينة روزاريو الأرجنتينية، حيث سيتزوج الثنائي في 30 يونيو (حزيران) الجاري.

وسافر الثنائي بصحبة طفليهما ماتيو وتياغو على متن طائرة خاصة من برشلونة، ووصلا صباح امس الإثنين إلى مسقط رأسيهما، والذي سيشهد حفل الزفاف.

ونشرت عدة وسائل إعلام أرجنتينية اليوم مقطع فيديو يظهر فيه الثنائي محاطاً بمجموعة من الأقارب والأصدقاء لدى وصولهما.

يشار إلى أن ميسي (29 عاماً) وأنطونيلا (28 عاماً) تعارفا في روزاريو في 1996. ( EFE )

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