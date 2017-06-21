قوات سوريا الديمقراطية تتقدم في الرقة .. و المرصد يؤكد : مئات الأمتار تفصل التنظيم عن الحصار الكامل أو الانسحاب ( فيديو )

أعلن الناطق باسم قوات سوريا الديمقراطية، العميد طلال سلو، السيطرة على مناطق استراتيجية في الرقة، والاقتراب من محاصرة تنظيم “داعش” داخل المدينة من الجهات الأربع.

وقال سلو، في تصريحات نقلتها عنه قناة الجزيرة، إن قواته سيطرت على الجسر الجديد، وكسرة شيخ، وكسرة الفَرَج، ومعسكر الطلائع جنوبي الرقة.

وبإغلاق الجهة الجنوبية من المدينة، يكون التنظيم قد بات محاصراً بشكل كامل داخل المدينة، فضلاً عن قطع الطريق على قوات النظام التي تحاول التقدم أكثر باتجاه المدينة من الجهة ذاتها.

من جهته، أكد المرصد السوري لحقوق الإنسان أن قوات سوريا الديمقراطية (وحدات الحماية الكردية) سيطرت على منطقة الكسرات في الضفاف الجنوبية لنهر الفرات، ووصلت إلى شرق كسرة الفرج، مشيراً إلى أن هذه القوات باتت على مشارف الجسر الجديد، دون أن يؤكد سيطرتها عليه.

وبحسب المرصد، فإنه لم يتبق سوى بضع مئات من الأمتار الفاصلة بين حصار التنظيم في مدينة الرقة بشكل كامل، وبين انسحابه من المدينة قبل تطويقه.

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