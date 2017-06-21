ميسي يستعين بشركة ” إسرائيلية ” لتأمين حفل زفافه

قال موقع إلكتروني رسمي تابع لوزارة الخارجية ” الإسرائيلية “، إن نجم نادي #برشلونة الإسباني، الأرجنتيني #ليونيل_ميسي ، اتفق مع شركة أمنية إسرائيلية لتأمين حفل زفافه، المقرر 30 يونيو (حزيران) الجاري في مدينة روساريو مسقط رأسه.

وأضاف الموقع بحسب ما نقلت شبكة ” 24 ” الإماراتية : “عائلة ميسي استأجرت شركة “إسرائيلية” لتأمين الحفل.. إذ يولي ميسي أهمية بالغة لموضوع تأمين سلامة الحضور، سيما وأن مدينة روساريو أصبحت في الفترة الأخيرة ساحة لمواجهات عصابات المخدرات”.

ووصل ميسي الإثنين إلى مدينة روساريو برفقة صديقته العاطفية أنطونيلا روكوزو، ونجليهما تياغو وماتيو، لوضع اللمسات الأخيرة على حفل زفافه.

واختتمت الصفحة حديثها بالقول أن عدد الضيوف لا يتعدى 250، فيما يبلغ عدد التصاريح الإعلامية 150 تصريحاً لتغطية حفل الزفاف.

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