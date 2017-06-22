حفل زفاف أسطوري لوريثة إمبراطورية ” سواروفسكي ” للأحجار الكريمة

شهدت كاتدرائية “سان جوستو” بمدينة #ترييستي الإيطالية، حفل زفاف أسطوري، استمر 3 أيام، لوريثة إمبراطورية “ #سواروفسكي ” للأحجار الكريمة.

وتزوجت المغنية الشهيرة في #النمسا ، فيكتوريا سوارفسكي البالغة من العمر 23 عامًا، من صديقها عملاق العقارات الإيطالي ويرنر مورز، الذي يعتقد أنه في الأربعينيات من عمره، في حفل زفاف مبهر استمر 3 أيام، وسط حضور 250 من أصدقائها المقربين.

وارتدت العروس فستان زفاف يزن 46 كغم، صممته خصيصًا لنفسها، بمساعدة مصمم الأزياء مايكل سينكو من دبي، الذي يصمم أزياء بيونسيه وجنيفر لوبيز وريهانا وليدي غاغا، وفقًا لصحيفة “ديلي ميل” البريطانية.

وبلغت تكلفة الفستان وحده أكثر من 700 ألف جنيه إسترليني، وتم تطريزه بأحجار كريمة من شركة “سواروفسكي” بقيمة 500 ألف جنيه إسترليني، فضلًا عن ذلك كان مصممًا من التول والدانتيل المزين بالورود ومزودًا بطرحة وذيل يبلغ طوله ثمانية أمتار مع حذاء ذو كعب عال من تصميم “جيمي تشو”.

وامتدت الاحتفالات على مدى 3 أيام مع ثلاث إطلالات للعروس، وكان حفل الاستقبال يقع على بعد 20 كم، من الكنيسة في فندق فاليسيا، وفق ما اوردت شبكة إرم نيوز، واستمتعت العائلة والأصدقاء بالطعام في مطعم “ماكس” المحاط بأشجار عشب مشذبة على هيئة قلوب.

وتزينت القاعة بكريستال “سواروفسكي”، وكانت كعكة الزفاف مكونة من 5 طبقات، واستمتع العروسان بعرض الألعاب النارية المذهلة والرقص معًا.

وحضر الحفل عمة العروس فيونا سواروفسكي، وابنها نيكولاس باسيفيكو غريفيني، عملاق العقارات، ورينيه بينكو مالك شركة “كارستادت”، فضلًا عن رجل الأعمال السعودي أحمد عشماوي.

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