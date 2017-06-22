رونالدو .. أيقونة رياضية و نموذج تجاري و الأعلى دخلاً للسنة الثانية

يثبت النجم البرتغالي #كريستيانو_رونالدو من عام الى آخر أنه ليس أيقونة رياضية وحسب، بل تحول الى نموذج تجاري لأن اللاعب المرشح للفوز بجائزة #الكرة_الذهبية للمرة الخامسة في مسيرته، تصدر مجددا لائحة الرياضيين الأعلى دخلا في العالم.

وبعد تتويجه مع فريقه ريال مدريد الإسباني بلقبي الدوري المحلي ومسابقة دوري أبطال أوروبا، نال النجم البرتغالي لقبا “شرفيا” من قبل مجلة “فوربس” التي صنفته كرقم 1 بين رياضيي العالم من حيث الدخل، وذلك للسنة الثانية تواليا.

ووصلت عائدات اللاعب المتوج الصيف الماضي بلقب كأس أوروبا مع منتخب بلاده الى 93 مليون دولار (حوالي 83 مليون يورو) عن الأشهر الـ12 الأخيرة، توزعت بين راتب ومكافآت (58 مليون دولار) وعقود إعلانية (35 مليون دولار).

وتقدم إبن ماديرا على نجم كليفلاند كافالييرز ودوري كرة السلة الأميركي للمحترفين ليبرون جيمس (86,2 مليون دولار) وغريمه في برشلونة الإسباني النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي (80 مليون دولار).

الا أن رونالدو متهم من القضاء الاسباني بتهرب ضريبي بقيمة 14,7 مليون يورو، وسيمثل أمام القضاء في 31 يوليو.

والى جانب الراتب السنوي الضخم الذي يتقاضاه في ريال مدريد الذي توج بفضل جهود النجم البرتغالي بلقبه الثالث في دوري الأبطال خلال المواسم الأربعة الأخيرة، أصبح “سي آر 7” علامة تجارية جاذبة وهو مرتبط بعقود إعلانية مربحة جدا مع العديد من الشركات.

وتتهافت الشركات ليكون رونالدو وجهها الإعلاني في ظل الشعبية الهائلة التي يمتع بها لاعب سبورتينغ لشبونة ومانشستر يونايتد الإنكليزي السابق، واللاعب الوحيد الذي تخطى حاجز المئة هدف في دوري أبطال أوروبا، لاسيما في ظل شعبيته على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث وصل عدد متابعيه الى 275 مليون شخص.

– “شراكة لمدى الحياة” مع نايكي –

ومن شركة الاتصالات “أس أف أر”، الى صانع الساعات السويسري “تاغ هيوير”، وكونامي (المنتج الياباني لألعاب الفيديو)، مرورا بزيوت محركات السيارات “كاسترول”، وطيران الإمارات، الجميع يستجدي أقل ثانية من أجل أن يترافق اسمه مع وجه النجم البرتغالي.

لكن العلاقة الأقوى هي مع شركة المستلزمات الرياضية الأميركية “نايكي” التي مددت عقدا طويل الأمد مع النجم البرتغالي، مجددة معه الشراكة الإعلانية التي بدأت عام 2003.

واستنادا الى العقد الأخير الذي وقعه الطرفان، سيتقاضى رونالدو 20 مليون يورو سنويا على أقل تقدير بحسب وسائل الإعلام الإسبانية.

وكشفت صحيفة “ماركا” المقربة من ريال مدريد، أن العائدات الناجمة عن العقد الجديد بين “نايكي” ورونالدو قد تصل الى 40 مليون يورو سنويا في حال تحققت بعض الشروط، دون كشف ماهيتها.

ويعتبر رونالدو العلاقة مع العملاق الأميركي “شراكة لمدى الحياة” لأني “عضو في هذه العائلة” بحسب ما قاله في فيديو نشرته “نايكي”، وأضاف “إنه أفضل عقد وقعته في حياتي”.

– “سي آر 7” أينما كان –

وبحسب “فوربس”، لا توجد هناك أي صورة تنشر لرونالدو المحب للمظاهر، والأرجنتيني ليونيل ميسي المتواضع، دون مردود مالي.

والتنافس بين اللاعبين في الدوري الإسباني ينعكس أيضا تنافسا تجاريا وإعلانيا بين “نايكي” وغريمتها “أديداس” الراعية لميسي نجم برشلونة. ففي 2016، وفر رونالدو 500 مليون دولار لـ “نايكي” عبر وسائل التواصل الإجتماعي، بينما وصلت مساهمة الأرجنتيني 53,3 مليون دولار لصالح “اديداس”.

وأشارت المجلة الإقتصادية في مارس الى “أن صورة واحدة (لرونالدو) على موقع انستغرام خلال فوز البرتغالي بنهائي كأس أوروبا 2016، كان مردودها 5,8 ملايين دولار لنايكي”، مستندة الى معطيات من “هوكيت”، الموقع المتخصص في تقييم المحتوى على مواقع التواصل الاجتماعي.

ولا يقف الأمر عند هذا الحد، فرونالدو جعل من اسمه علامة تجارية شخصية في كل أنواع الأزياء، على غرار النجم الإنكليزي السابق ديفيد بيكهام أو أسطورة كرة السلة الأميركية مايكل جوردان.

منذ افتتاحه أول متجر للملابس الداخلية “سي آر 7” عام 2006 في فونشال، وسع اللاعب ذو الجسد المصقول من علامته التجارية، وأطلق إسمه على سراويل الجينز والأحذية أو الاكسسوارات.

في ديسمبر 2013، افتتح متحفه الخاص ودائما في مسقط رأسه ماديرا، ووصل عدد زائريه الى أكثر من 250 ألف شخص تهافتوا لرؤية مجموعته من الجوائز، ومع الوصول الى نهاية 2015 انضم إلى مجموعة فنادق بيستانا وأطلق اسمه “سي آر 7” على أربعة فنادق حتى الآن. ( AFP )

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