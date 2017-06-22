لقاء مع إمامة ” المسجد المختلط ” في ألمانيا .. هذا ما قالته عن الأزهر و القرآن و تقبل المسجد للمثلية الجنسية ! ( فيديو )

أثار افتتاح مسجد فريد من نوعه في برلين، يؤمن بالصلاة المختلطة بين الرجال والنساء ولا يشترط أن ترتدي النساء حجابا داخل الصلاة جدلا كبيرا في أوساط الجاليات المسلمة.

واستضاف المسجد أستاذة العلوم السياسية إلهام مانع التي تطالب بنقاش نقدي واسع حول تفسيرات الإسلام السائدة وتؤيد بقوة مفهوم الإسلام الإنساني، لتؤم المصلين لأول صلاة جمعة تقام في المسجد الجديد.

وأثارت الصلاة المختلطة انتقادات واسعة، وصلت حتى إلى حد التهديد بالقتل لصاحبة الفكرة سيران أطيش، وللإمام مانع.

إذاعة صوت ألمانيا أجرت لقاء مفصلاً مع أستاذة العلوم السياسية إلهام مانع من أجل فهم أبعاد هذه الحركة الدينية التي قسمت العديد من المسلمين بين مؤيد ومعارض.

دويتشه فيله: هناك تحريض ورسائل بالقتل وصلت لسيران أطيش، بعد افتتاح المسجد، هل تلقيت تهديدات مماثلة وكيف تعاملت معها؟

إلهام مانع: وصلتنني العديد من رسائل التهديد، ومنها من كفرتني، إلا أنه أيضا وصلتني العديد من رسائل الدعم، وهو ما خفف عني. وأحب أن أؤكد أنني أتفهم هذه المخاوف، التغيير مخيف، لذلك يرفضه البعض، إلا أنني هنا لا أنادي سوى بالتغيير الذي نحتاجه جميعا، والذي يحترم أدميتنا وإنسانيتنا. نحن متساوون أمام الرحمن رجل كنا أم إمرأة، نحن لا نقدم دينا جديدا، بل نركز على المحبة. ننطلق من داخل دار الإسلام، وعملنا نابع من الخوف على ديننا.

كيف يمكن تفسير ردود فعل الرافضة من الدول الإسلامية؟ الأزهر مثلا أدان هذا الحدث بشدة، وقال أن الصلاة بشكل مختلط غير صحيح، ولا يخدم حتى مكافحة الإرهاب؟

الهجوم الشديد متوقع، إلا أن أعداد المؤيدين في تزايد، أيضا من داخل الدول العربية. هناك حراك ديني، وهناك صعوبة في إدخال إي تعديل، إلا أنه لا يعني أنه غير ممكن.

وبالنسبة لانتقادات الأزهر لا تهمنا كثيرا، هدفنا غير مرتبط فقط بمواجهة الإرهاب، ما نفعله نابع عن قناعة قوية أن وقت التغيير والإصلاح قد حان، وانه لا يجب أن نترك الساحة لخطاب ديني متطرف. نحن ننادي بإسلام إنساني وليس أوروبي، يعني يتجاوز أوروبا بمراحل.

الدعوة إلى إسلام إنساني ما معنى هذا؟

الإسلام الإنساني هو الإسلام الذي يحترم الإنسان، ويتقبله كما هو، ويقبل به دون النظر إلى أية اختلافات. وهو ما نؤكد به دائما ونسعى له. أتمنى بدل الشتائم والمطالبة بالقتل والتهديد، أن يكون الحجة بالحجة، أستمع لي، وإن لم تقتنع فهو أيضا أمر مقبول.

ما سبب هذا الجمود الفكري الحاصل في منطقتنا؟

السبب برأيي يعود إلى استخدام الدين كأداة دينية سلطوية، بحيث تحول الأمر إلى لعبة البقاء، الهدف منها تجييش المشاعر الدينية من أجل الحصول على شرعية. أيضا أنا أؤمن أن الخوف من تغيير النصوص التاريخية جعل من النصوص هي مقدسة لا يمكن المساس بها. نحن نحتاج إلى تحرر ديني لا يؤمن بالقداسة المطلقة.

ماذا يعني تحرر ديني برأيك؟

قداسة القران غير مطلقة هناك نصوص روحانية يجب أن نؤمن بها، ونحترمها، وهناك نصوص أخرى لا أؤمن بها، واعتبر بأنها غير صحيحة مثل تعدد الزوجات، وتملك الإنسان، وغيرها. أقول هذا وأنا اقر بأنني مسلمة، ولا أريد أن يعتبرونني من خارج الملة.

تقولين أن النصوص التشريعية قديمة، ما السبب إذا اقتناعك بالنصوص الروحانية وعدم إيمانك بالنصوص التشريعية مع أنها من نفس المصدر؟

كلام صحيح، معك حق بالاستغراب، إلا أنني أؤمن بأنني محتاجة إلى هذه النصوص، أما التشريعات فهي قديمة ولا تتلائم مع العصر الحديث. يجب التركيز على أن الدين علاقة روحانية بربه، وعلنا أن تحترم هذا الحد. وليس من أجل استخدامه سياسيا.

دويتشه فيله أعدت فيديو تعريفي على الصلاة في المسجد ولاقى إقبالا واسعا، إلا أن المتابعين طرحوا أيضا العديد من الأسئلة، كان منها أن هناك تأثيرا مسيحيا واضحا على هذا الحراك، هل هذا صحيح، هل هناك تأثيرات مسيحية أو حتى صوفية عليك؟

لا يوجد عندي مشكلة أن أنهل من جميع الأديان. خاصة فيما يتعلق بالروحانيات. اعلم ان العديد ربط التأثير المسيحي بالأمور الروحانية التي نتبعها.

خاصة أنك تستخدمين عادة مقاطع موسيقية في خطبك الدينية.

زرت العديد من الكنائس ورأيت كيف يستخدمون الموسيقى في الصلاة. نحن وصلنا إلى مرحلة، أنستنا كل ما فيه جمال، وكل ما فيه حياة، لا أؤمن بهذا الرؤية، ما فعلناه بين الخطبتين في صلاة الجمعة، انه كان هناك فاصل عود روحاني، من خلال التراث الصوفي الثقافي، الموسيقى ليست حراما، الموسيقى الصوفية تنعش الروح.

هل تنظرين أيضا ذات النظرة النقدية للدين المسيحي، بأنها تشريعات قديمة؟

نعم، قديم وتجدد، الكنيسة الكاثوليكية، ما زالت لديها المشاكل إلا أن الكنيسة البروتستانتية قامت بالتجديد الديني، وخاصة في أمور المساواة.

تم وصف المسجد بأنه ليبرالي، هل تتوافقين مع هذا المصطلح، وما معنى ليبرالي بالنسبة لك؟

أنا أفضل مصطلح إنساني وليس ليبرالي. أجد غضاضة في التسمية، إلا أن إنساني أعم وأشمل، كما أنني لا اعتقد في الليبرالية الجديدة وأعتقد أنها سيئة. أما المعنى الحر في كلمة ليبرالي فهو مقبول.

أعلنت رابطة المثليين جنسيا في برلين-براندنبورغ أنها تخطط للتعاون مع المسجد الجديد. وقال المدير التنفيذي للرابطة، يورغن شتاينرت، إن برلين بحاجة إلى “إسلام مستنير” لا يميز ضد الأفراد بناء على الهوية الجنسية.

نعم أعتقد ان الله خلق الجميع، ويحبنا بنفس الدرجة، هو خلق المثلية فينا، فهي جينات موجودة. لذلك أمر طبيعي أن يتقبل المسجد الجديد الجميع، ونحن نؤمن بهذا وندعو إليه.

تجدر الإشارة إلى أن إلهام مانع تحمل الجنسيتين السويسرية واليمنية وتعيش في برن. وهي عضو سابق في مجلس إدارة المنتدى لإسلام تقدمي في سويسرا. تعمل محاضرا في جامعة زيورخ، قسم العلوم السياسية، كما تعمل مدافعة عن حقوق الإنسان، و تكرس نفسها لموضوع الإسلام الإنساني. بالإضافة إلى العمل الأكاديمي. (Deutsche Welle)

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حول خطيب مسجد في دمشق، البلدان الأوروبية لبقعة من الجنس والانحلال الأخلاقي وانعدام الأنساب، عبر رواية قصص مغلفة بكم هائل من الأكاذيب.

وحظي مقطع الفيديو الذي يظهر فيه من قيل إنه “ياسر الخطيب إمام جامع الرازي” في منطقة البرامكة بدمشق، بانتشار واسع، واستهجان كبير لما ورد فيه.

ونقل الإمام / الخطيب، عن قريب له في ألمانيا دون أن يسميه، أن “دمشق هي الجنة .. كنت أمشي مع أولادي في إحدى طرقات ألمانيا، ووجدت رجلاً وامرأة نائمين في الشارع دون ثياب (كانا يمارسان الجنس)، ولا يسمح لأحد التكلم معهما لأن ذلك يعتبر بالنسبة لهم حرية، ومنعت أولادي من النظر إليهم”.

وأورد الخطيب قصة أخرى جاء فيها أنه “في الشارع شوهدت فتاة عارية تمشي وكأن شيئاً لم يكن، والإباحية في الطرقات طبيعية جداً وفي الحدائق أيضاً”، مضيفاً: “مافي مشكلة عندهن متل البهايم عايشين”.

وزاد الشيخ من جرعة الأكاذيب في القصة الثالثة، ونقل عن شخص في ألمانيا قوله، إنه كان يتحدث إلى معلمة مدرسة، فقالت له إنها مارست الجنس مع ابنها يوم أمس، “جامعتو لكا شو بدو ينام لحالو”.

وعلق الخطيب على هذه القصة بالقول: “عادي جداً .. هادا أمر طبيعي .. لماذا ؟ لأنو ما عندن أب .. هادا مو ابنو ابنو والمرا مافي ارتباط عائلي .. انت مو ابني وهادا مو ابني .. وبحس انو اختو مو اختو وبيشعر بالجنس اتجاها لأنو أصلاً مو أختو”، وأضاف مقارناً: “هون (سوريا) الحمد لله فلان ابن فلان من بيت الدقماق من بيت المهايني .. أبي فلان جدي فلان ابن فلان .. هي بالغرب مافي منا حبيبي”.

وختم الإمام المطلع العارف بأوروبا والأوروبيين، بقصة تفوقت على سابقاتها، ورواها على لسان “دكتور سنة تانية بألمانيا”، قائلاً: “عزمونا بالكوليج عندن (الكلية) على حفلة بالمسبح بنات مع شباب .. أنا بعرف انو في سبور بس مو كل هالقد .. الجماع (ممارسة الجنس) بقلب الحوض بنات مع شباب كأنو حمر مستنفرة .. حمير”.

وأضاف: “بعد ما أكلو ساوو أمر غريب قعدو كلن مع بعض (مارسوا الجنس) .. أقسم بالله الجمل ما بيرضاها الحمير ما بيرضوها .. مافي غير الخنازير بيرضوها .. ما تحملت ومشيت”.

وختم بالقول: “كتير ناس مغرورين بالغرب .. هدي شوي .. نحن نعيش في نعمة الإسلام”.

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افتتحت الناشطة النسوية الألمانية من أصل تركي، سيران أطيش، الجمعة، مسجداً للمسلمين الليبراليين، في برلين، يجمع بين الرجال والنساء في الصلاة ويقبل دخول المثليين.

ومن المقرر أن يصلي ويخطب النساء والرجال على حد سواء في هذا المسجد الذي يطلق عليه اسم “ابن رشد-غوته”.

ويفتح المسجد أبوابه للطوائف الإسلامية المختلفة على حد سواء، مثل السنة والشيعة والعلويين والصوفيين، ولا يجب على النساء وضع غطاء الرأس أثناء الصلاة في المسجد.

واستأجرت المحامية والكاتبة أطيش قاعة داخل كنيسة “يوهانيس كيرشه” البروتستانتية بحي موابيت في برلين لإقامة المسجد. وتأمل أطيش في إقامة مبنى خاص للمسجد على المدى القريب.

وأعلنت رابطة المثليين جنسيا في برلين-براندنبورغ أنها تخطط للتعاون مع المسجد الجديد، وقال المدير التنفيذي للرابطة، يورغن شتاينرت، إن برلين بحاجة إلى “إسلام مستنير” لا يميز ضد الأفراد بناء على الهوية الجنسية.

ومن المقرر أن تنشر أطيش كتاباً بعنوان “سلام، امرأة إمام، كيف أسست مسجداً ليبرالياً في برلين”، والذي تتحدث فيه عن دوافعها لتأسيس المسجد.

وفي مؤتمر صحفي أمام جمهورها أعربت أطيش عن امتنانها قائلة: “أود أن أشكركم على إسلام قبلتموه في كنف ديموقراطية تعترف بالحقوق العلمانية .. نريد أن نقدم وجها آخر يعارض الإسلام السياسي والإرهاب الإسلاموي واختطاف ديننا”.

وأدّت بعض النساء الصلاة وهنّ حاسرات الرأس، وألقت صاحبة المشروع الخطبة رغم كونها لا تحمل أية خلفية دينية لكنها وعدت في وقت سابق بأنها ستدرس الدين الإسلامي واللغة العربية في برلين ابتداء من الخريف المقبل.

وأكدت أطيش لموقع شبيغل أونلاين أن مسجدها الجديد لا يسمح للنساء بالقدوم بالنقاب أو البرقع لأسباب أمنية ولأنها تعتقد أن تغطية الوجه لا علاقة له بالدين بل هوتسجيل موقف سياسي حسب تعبيرها، ووعدت في تصريح آخر لوكالة أسوشييتد برس بأنه سيكون للنساء الحق في إلقاء الخطب وفي الأذان للدعوة إلى الصلاة تماماً مثل الرجال.

كما قالت إنها تلقت تبرعات مالية من أتراك وأكراد وعرب أيضاً، واتصل بها حسب روايتها رجال أعمال عرضوا عليها صنع لافتة لمسجدها، وعرضت بعض من المطاعم الشرقية تقيدم وجبات مجانية للإفطار.

تجدر الإشارة إلى أن أطيش تعمل منذ سنوات كمحامية وناشطة نسوية من أجل مكافحة العنف المنزلي وجرائم “القتل بدافع الشرف” والزواج القسري للمهاجرات المسلمات.

وكانت أطيش عضوة في “مؤتمر الإسلام” بألمانيا قبل أن يتم قصر مشاركة الجانب الإسلامي في المؤتمر على ممثلي الاتحادات الإسلامية. (DPA – euronews)

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” قلب مريم ” .. مسجد مختلط مثير للجدل في أمريكا تصلي فيه النساء بجانب الرجال و تؤمهم إمرأة !

قالت قناة “الحرة”، في مقال نشرته عبر موقعها الإلكتروني، يوم أمس الثلاثاء (30/5/2017)، إن “ربيعة كيبلي” اختارت مسجداً صغيرا في مدينة بيركلي بسان فرانسيسكو ليكون أول مسجد مختلط في الولايات المتحدة، تؤدي فيه النساء الصلوات مع الرجال جنبا إلى جنب.

ربيعة التي اعتنقت الإسلام قبل 10 سنوات، أطلقت على مسجدها الذي أُنشئ في نيسان/أبريل 2017 اسم “قلب مريم”.

وقالت ربيعة للقناة إن هدف المسجد هو أن تمنح المرأة فرصة أكبر للاستفادة من الدروس والمواعظ التي تُقدم في المساجد، ويستفيد منها الرجال في أغلب الأحيان، وترى أن التاريخ الإسلامي حافل بالكثير من القصص عن نساء امتلكن مساجد خاصة بهن.

وفي حين تُمنع النساء في عدد من البلدان الإسلامية من الذهاب إلى المسجد، توضح ربيعة أن الأمر مختلف في الولايات المتحدة، فليس من حق أحد “إقصاؤهن”.

وفي البداية كان المسجد مخصصا للنساء فقط، ثم قررت مؤسسته أن تجعله مسجداً مختلطاً، وتعتبر ربيعة هذا الأمر جزءا من حركة تحرر المرأة المسلمة للتعبير عن نفسها، “ولا يمكن بأي حال أن يملي عليها الرجل ما تفعل”.

ويهدف مسجد “قلب مريم” إلى منح أي شخص المكان الآمن للتعرف على الإسلام، فـ “المسجد مفتوح للجميع”، تضيف ربيعة.

ولم تستند ربيعة في مبادرتها على أي فتوى، لكنها فكرت وباشرت في السماح للرجال بالصلاة في المسجد، كما تسمح للمرأة بإمامة الرجال والنساء. ولم تغير أي شيء في ديكور المسجد أو في أماكن الصلاة.

ولم تمر مبادرة ربيعة دون تلقي انتقادات من أئمة وأفراد من الجالية المسلمة في أميركا، غير أن صاحبة الفكرة تقول إنها لم تتلق أي انتقاد مباشر، وتضيف للقناة: “كل ما سمعته أو قرأته كان تخوف هؤلاء من انعكاسات أن يصلي رجل وراء امرأة”.

ويرى منتقدو المبادرة أن هذا المسجد المختلط يسهم في نشر صورة خاطئة عن الإسلام، في حين ترى ربيعة خلاف ذلك، فالمسجد يستقبل الكثير من الزوار غير المسلمين الذين يريدون معرفة معلومات عن هذا الدين، وصلاة المسلمين نساء ورجالا في مكان واحد يعطي صورة إيجابية عن الإسلام، حسب رأيها.

ورغم ما تعتبره نجاحا في نشر الإسلام بطريقة مختلفة، لا تهتم ربيعة كثيرا بالترويج لفكرة المساجد المختلطة في أميركا، ويكفيها كما تقول إنها مستمرة في نشاطها، خصوصاً خلال رمضان.

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