ألمانيا : عواصف تقتل شخصين و تتسبب بأضرار في البنية التحتية

ضربت عواصف قوية ألمانيا، الخميس، مما أسفر عن وفاة شخصين وتضرر البنية التحتية للنقل بشدة.

ولقي رجل حتفه إثر سقوط شجرة على سيارته في شمال البلاد، فيما أصيب راكب دراجة بجروح خطيرة إثر سقوط شجرة أخرى بجواره.

كما لقيت امرأة عمرها 83 عاما حتفها بعد أن اصطدمت سيارتها بشجرة سقطت جراء العواصف في منطقة غيفهورن بولاية سكاسونيا السفلى.

وتم تعليق رحلات الطيران في مطاري شونفيلد وتغيل ببرلين، وأعلنت السلطات عن احتمالية تأجيل مزيد من الرحلات اليوم (الجمعة 23 يونوي/ تموز 2017).

وكان أكثر من 800 شخص قد تقطعت بهم السبل في محطة السكك الحديدية الرئيسية في بريمن بسبب إلغاء رحلات القطارات.

وضربت العواصف جنوبى البلاد أمس الخميس أيضا، لكن لم تسجل خسائر مادية تذكر.

وفي وقت مبكر من اليوم الجمعة، رفعت هيئة الأرصاد الجوية في البلاد معظم تحذيرات الطقس. (DPA)

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