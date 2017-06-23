بالفيديو .. أسطوانة غاز تتسبب بانفجار ضخم في أحد مطاعم أبوظبي

سيطرت فرق الدفاع المدني الإماراتية على حريق شب امس الخميس في مطعم ببناية بشارع ”الشيخ راشد بن سعيد” “المطار” في #أبوظبي ، نتج عنه انفجار أسطوانة غاز ألحقت أضرارًا مادية طفيفة بالمكان، دون أن يصاب أحد بالحريق.

و ذكر مدير عام الدفاع المدني في أبوظبي العقيد محمد عبد الجليل الانصاري، وفق ما اوردت شبكة إرم نيوز، أن غرفة العمليات تلقت بلاغًا عند الساعة الخامسة مساء، يفيد بوجود حريق في المكان المذكور، وعلى الفور تحركت فرق الدفاع المدني من مراكز القبيسات و”التدخل السريع” “الفلاح”، وعملت على اخلاء البناية على الفور احترازيًا من سكانها، واخماد النيران لوقف امتدادها متفادين أية إصابة بشرية .

وأشار إلى أن الحريق امتد جزئيًا إلى بقالة مجاورة مسبباً أضرارًا مادية فيها، وقد نتج عن ذلك انفجار أسطوانة مخزنة بطريقة غير سليمة وأخرى بجوارها، وتعمل السلطات المختصة على مزيد من التحقيقات لمعرفة كامل ملابسات الحريق ومسبباته.

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