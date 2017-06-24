ألمانيا : السجن 12 عاماً لسوري قتل زوجته طعناً بالسكين ” بدافع الغيرة ” !

قضت محكمة ألمانية بسجن سوري لمدة 12 عاما بتهمة قتل زوجته.

وذكرت محكمة مدينة شترالسوند الألمانية يوم الجمعة في حيثيات قرارها أنه تبين لها أن السوري 54عاما، قتل زوجته، 41 عاما، بعد تسديده أكثر من 20 طعنة لها بدافع غيرة غير مبررة في تشرين الأول الماضي، في جزيرة روجن.

وفرت الزوجة إلى الشوارع والدماء تسيل من جسمها حتى فارقت الحياة في أحد المستشفيات.

واعترف المتهم بطريقة غير مباشرة بارتكاب الجريمة، وتم القبض عليه أمام منزله وهو ممسك بالسكين الذي نفذ به الجريمة.

وأثار المتهم ضجة عندما أعرب أمام المحكمة عن رغبته في الحكم عليه بالإعدام. (DPA)

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